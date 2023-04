Para esta próxima temporada de lluvias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló cuáles son los 5 mejores impermeabilizantes para tu casa y aquí te decimos de qué marcas se tratan.

En la Revista del Consumidor de abril 2023, la Profeco publicó los resultados de su análisis a 15 impermeabilizantes elastoméricos en categoría 3A (3 años de garantía) y en color blanco.

Dichos impermeabilizantes son comercializados en cubetas de 19 litros y la mayoría de ellos ofrecen la garantía de 3 años.

Entre las pruebas que el Laboratorio de la Profeco realizó a los impermeabilizantes se encuentran las siguientes:

información al consumidor garantía absorción en agua estabilidad en anaquel permeabilidad al vapor de agua viscosidad resistencia a la tensión y elongación a la ruptura adherencia en húmedo intemperismo acelerado flexibilidad a baja temperatura

Además, la Profeco calificó el desempeño que los impermeabilizantes obtuvieron tras la recabación de los resultados: E (excelente), MB (muy bueno), B (bueno) y S (suficiente).

Profeco analiza impermeabilizantes (Captura de pantalla)

Estos son los 5 mejores impermeabilizantes que la Profeco recomienda

Son un total de 5 impermeabilizantes que se consideran los mejores, pues obtuvieron una E (excelente) en todas las pruebas realizadas, además de que ofrecen garantía de al menos 3 años . Estos son:

Xeteron color blanco Acuario Acriterm blanco Voller Imper Voll blanco Volton Impervol blanco Pasa Aislaflex blanco

Por la relación calidad-precio, Xeteron se posiciona como el mejor, ya que además de pasar todas las pruebas con calificación de excelente, es el de menor costo, con un precio de 842 pesos.

A éste le sigue el impermeabilizante Acuario, que tiene un valor promedio de 871 pesos; Voller y Volton también pasaron las pruebas pero son más caros con un costo de 1 mil 051 y 1 mil 190 pesos respectivamente.

Finalmente, el impermeabilizante Pasa se ubica en la última posición, ya que aunque es de la misma calidad que los otros, es el más caro (con un precio de 2 mil 078 pesos ), aunque es el único que ofrece una garantía de 4 años.

Impermeabilizantes que la Profeco recomienda (Captura de pantalla)

Estos son los 4 peores impermeabilizantes según Profeco; no los uses en tu casa

En contraste, hay 4 impermeabilizantes que no se recomienda que uses en tu casa, ya que la Profeco detectó incumplimiento en varias pruebas, además de que algunos no ofrecen garantía:

Osel 1612Q: incumple en información al consumidor, flexibilidad a baja temperatura y adherencia en húmedo Fester A blanco: sin garantía; incumple en viscosidad, absorción de agua, flexibilidad a baja temperatura y adherencia en húmedo Sika Acril Techo blanco: sin garantía; incumple en absorción de agua, flexibilidad a baja temperatura y adherencia en húmedo Paraguas blanco: incumple en información al consumidor, viscosidad, flexibilidad a baja temperatura y adherencia en húmedo