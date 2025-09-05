Autoridades sanitarias de Estados Unidos retiraron del mercado miles de kilos de quesos contaminados, debido a que se detectó que representan un alto riesgo de provocar salmonela en los consumidores.

Así lo dio a conocer la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), en un comunicado en el que advirtió sobre el riesgo sanitario del producto.

Pero, ¿cuáles fueron los quesos contaminados que las autoridades sanitarias retiraron del mercado por representar un riesgo de contagio de salmonela en los consumidores? Te contamos los detalles.

Salmonella (Flickr )

Estados Unidos sacó de circulación estos quesos contaminados por alto riesgo de salmonela

A través de un comunicado oficial, la FDA del gobierno de Estados Unidos informó que sacó de circulación miles de kilos de quesos contaminados por el alto riesgo sanitario que representaba su presencia en el mercado.

Al respecto, la dependencia gubernamental explicó que en una revisión se detectó la presencia de roedores y más condiciones insalubres durante el proceso de producción y almacenamiento de los quesos.

De la misma forma, la autoridad sanitaria de Estados Unidos detalló que se tratan de los quesos de la marca El Establo, los cuales fueron retirados del mercado por la alta posibilidad de provocar enfermedades graves como salmonela.

En específico, la FDA expuso que el producto de El Establo que fue retirado de circulación en el mercado es el que tiene la etiqueta “Queso Español (Quesito Colombiano)”.

Al abundar en los detalles del producto, indicó que los quesos de 1 libra están envueltos en plástico dentro de bolsas herméticas y tienen la imagen de una vaca en el centro y la leyenda “Quesito Colombiano”.

En torno a dicho producto, el organismo destacó que se ha identificado que fue distribuido en cientos de tiendas minoristas que se ubican a lo largo del estado de Massachusetts.

Asimismo, resaltó que los lotes afectados con la contaminación son los que tienen el código AUG 2025, a pesar de lo cual el retiro también se aplicó con miles de paquetes fechados posteriormente.

Estados Unidos retira quesos contaminados por riesgo de salmonela (Especial)

Estados Unidos retiró quesos por graves riesgo de contagio de salmonela

Como parte de las acciones de vigilancia y protección sanitaria, autoridades de Estados Unidos identificaron miles de quesos contaminados que pueden provocar graves enfermedades como el caso de la salmonela.

Sobre la situación, la FDA apuntó en su comunicado que el consumo de los productos de El Establo afectados por la contaminación, “puede representar un riesgo de enfermedad“, ”infecciones graves" e incluso puede ser mortal.

Sobre esto último, el organismo refirió que el consumo de los quesos de El Establo contaminados puede provocar la muerte en varios demográficos como el caso de los siguientes:

Bebés

Niños pequeños

Personas frágiles o de edad avanzada

Mujeres embarazadas

Personas con patologías preexistentes como el caso de cáncer en tratamiento de quimioterapia

Personas receptoras de trasplante de órganos

Personas con sistemas inmunitarios debilitados

Cabe destacar que tanto la FDA como otras dependencias sanitarias y organismos de salubridad, señalan que la salmonela pueden provocar síntomas como fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.