El multimillonario Elon Musk acusó al gobierno de Sudáfrica de discriminación y racismo tras el bloqueo de permisos para operar Starlink en ese país.

El también dueño de Tesla aseguró que las autoridades sudafricanas le negaron contratos debido al color de su piel, lo que desató una fuerte controversia internacional.

“No soy negro”: Elon Musk lanza acusaciones contra Sudáfrica por racismo a Starlink

A través de su red social X, Elon Musk afirmó que Sudáfrica bloqueó los permisos de operación de Starlink “simplemente porque no soy negro”.

El empresario también denunció que funcionarios del gobierno le habrían sugerido “sobornar” el proceso para obtener una licencia, simulando que una persona negra dirige la empresa en el país, algo que dijo haber rechazado por principios.

“El racismo no debería ser recompensado, sin importar a qué raza se aplique”, escribió Musk, quien además calificó a los políticos sudafricanos como “racistas” y aseguró que “no deberían recibir ningún respeto en ninguna parte del mundo”.

South Africa won’t allow Starlink to be licensed, even though I was BORN THERE, simply because I am not Black!



We were offered many times the opportunity to bribe our way to a license by pretending that a Black guy runs Starlink SA, but I have refused to do so on principle.… https://t.co/m6G1ZQcC1C — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2026

Sudáfrica responde: niega racismo y fija postura sobre Starlink

Tras las declaraciones, el gobierno de Sudáfrica rechazó las acusaciones de Elon Musk y negó que el racismo sea un factor en la entrega de licencias a Starlink.

El regulador de telecomunicaciones del país indicó que la empresa no ha presentado una solicitud formal para operar.

En tanto, el funcionario Clayson Monyela afirmó que Starlink es bienvenido, siempre y cuando cumpla con la legislación local.

Las leyes sudafricanas exigen que las empresas de telecomunicaciones con inversión extranjera cedan al menos el 30% de participación a grupos históricamente desfavorecidos, como parte de las políticas de empoderamiento económico.

De acuerdo con versiones oficiales, esta condición habría sido rechazada por Elon Musk, lo que detonó el conflicto y sus posteriores acusaciones de racismo.

Elon Musk ofrece dinero a quien logre hackear Starlink (JIM WATSON / AFP / AFP)

No es la primera vez que Starlink enfrenta obstáculos en el continente africano.

La empresa también ha tenido diferencias regulatorias en países como Camerún y Namibia, principalmente por disputas relacionadas con licencias de operación.