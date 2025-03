El magnate Elon Musk se recuperó de su tropiezo con Starlink y anunció un nuevo y ambicioso negocio con una aerolínea de Estados Unidos.

En fechas recientes, trascendió la noticia de que el empresario mexicano Carlos Slim canceló una una inversión de 7 mil millones de dólares en Space X, empresa de Elon Musk que ofrece el servicio de internet satelital Starlink.

La decisión de Carlos Slim se dio luego que, el 22 de enero de 2025, Elon Musk insinuó en su cuenta de X que el empresario mexicano tendría relación con los cárteles de la droga, por lo que Carlos Slim canceló un negocio de América Móvil con Starlink.

Hoy viernes 7 de marzo, el magnate Elon Musk anunció el inicio de operaciones de Starlink en United Airlines, luego de su tropiezo con América Móvil, de Carlos Slim, para cerrar una inversión por 7 mil millones de dólares en Space X.

En redes sociales, la aerolínea de Estados Unidos reveló parte de los nuevos beneficios con los que contará la empresa, y explicó que su flota de aviones contará con “el Wi-Fi más rápido y confiable del mundo en el cielo".

En ese sentido, United Airlines precisó que con la suma del servicio de internet satelital Starlink, los usuarios de dicha aerolínea podrán “transmitir, navegar y jugar” en sus dispositivos móviles de la misma manera que en casa.

Por su parte, Elon Musk se limitó a publicar el siguiente mensaje en su cuenta de X para anunciar su nuevo negocio:

Sin embargo, Elon Musk perdió uno de sus negocios de Starlink con América Móvil, conglomerado de Carlos Slim; esto luego de que ambos protagonizaron un cruce de insinuaciones y declaraciones.

Por un lado, el 23 de enero de 2025, Elon Musk insinuó que la fortuna de Carlos Slim tendría relación con los cárteles de la droga, por lo que replicó la siguiente información del medio digital Wall Street Mav, a la cual sumó un emoji con monóculo:

“Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70 mil millones de dólares. Es el mayor accionista de acciones que cotizan en bolsa en The New York Times. También se sabe que tiene vínculos importantes con los cárteles de la droga en México. No se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida.”