El ‘increíble’ precio en oferta de un tronco de madera en El Palacio de Hierro que pocos pagarían

La tienda departamental de lujo mexicana, El Palacio de Hierro vuelve a dar de qué hablar por peculiar producto en venta.

Pues ahora, El Palacio de Hierro sorprende con el ‘increíble’ precio en oferta de un tronco de madera que pocos pagarían; estos son los detalles.

Este es el ‘increíble’ precio en oferta de un tronco de madera que pocos pagarían en El Palacio de Hierro

Tal y como lo lees, la tienda departamental El Palacio de Hierro tiene en oferta un tronco de madera que pocos pagarían, pues su ‘increíble’ precio de este producto es de nada más ni menos que de:

$13 mil 200 pesos

Y si aún no te sorprende el ‘increíble’ precio en oferta de un tronco de madera que pocos pagarían en El Palacio de Hierro debes conocer su costo real.

Ya que el precio del tronco de madera que pocos pagarían en El Palacio de Hierro sin la oferta de descuento es de 16, mil 500 pesos.

¿De qué se trata el tronco de madera con ‘increíble’ precio en oferta que pocos pagarían en El Palacio de Hierro?

El tronco de madera con ‘increíble’ precio en oferta que pocos pagarían en El Palacio de Hierro se trata de un producto de mueblería de la famosa tienda departamental.

Sin embargo, lo que causa asombro, es que literalmente se trata de tronco de madera.

Sin embargo, al ser catalogado como una mesa de lujo en El Palacio de Hierro, este eleva su costo, para venderlo al consumidor por más de lo que vale.

Ya que este tronco de madera no tiene nada sorprendente como para que su precio en El Palacio de Hierro lo valga.

Es más en sus especificaciones solo se limita a describir que es: " mesa lateral Noble Souls elaborada en madera. La calidez de la madera cobra vida en esta mesa que combina nobleza, funcionalida...“.

Y donde la realidad en los ojos de uno es distintas, pues sin más pedazo de tronco de madera, mismo que todos pueden tener con ir a una maderería.

Hecho que genera críticas nuevamente para El Palacio de Hierro que se ha distinguido por vender productos convencionales como algo de lujo y sorpréndete.