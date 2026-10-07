Max Cintio, también identificado en medios como Maximiliano Cintio, es un creador de contenido mexicano conocido principalmente por sus videos de TikTok en donde aborda temas de espiritualidad, tarot y clarividencia, por lo que te decimos quién es.

¿Quién es Max Cintio

Max Cintio es un creador de contenido e influencer mexicano, además de ser un lector de tarot y astrólogo popular en TikTok e Instagram.

Se dedica principalmente a lecturas de cartas, mensajes por signos zodiacales, contenido de estilo de vida, moda y videos personales, y tiene casi un millón de seguidores en TikTok.

Sin embargo, recientemente ganó gran notoriedad pública y mediática tras denunciar en sus redes sociales haber sido víctima de acoso, discriminación, insultos homofóbicos y amenazas de muerte por parte del gerente de una sucursal de la tienda Miniso ubicada debajo de la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México; se sabe que el empleado ya fue despedido.

Max Cintio, creador de contenido (@Max_Cintio / Instagram)

¿Qué edad tiene Max Cintio?

No existe información pública confiable que permita confirmar la fecha de nacimiento de Max Cintio o calcular su edad exacta.

¿Max Cintio tiene pareja?

No hay información pública y verificable sobre la situación sentimental actual de Max Cintio; no obstante, en su último video reveló que hace aproximadamente un mes había terminado una relación larga.

¿Qué signo es Max Cintio?

Según su biografía de Instagram, Max Cinto es sol en Capricornio, ascendente en Aries y luna en Sagitario.

Max Cintio, creador de contenido (@Max_Cintio / Instagram)

¿Max Cintio tiene hijos?

No existe información pública que indique si Max Cintio tiene hijos. Ha compartido contenido sobre su mascota, una perrita llamada Lili, a la que dedicó publicaciones tras su fallecimiento.

¿Qué estudió Max Cintio?

No hay información disponible acerca de los estudios académicos o su formación profesional de Max Cintio. Aunque de acuerdo con lo que comparte en sus redes sociales, su trayectoria pública está vinculada principalmente con la creación de contenido digital, prácticas de tarot y clarividencia.

Max Cintio, creador de contenido (@Max_Cintio / Instagram)

¿En qué trabajó Max Cintio?

No hay detalles públicos sobre empleos anteriores, pero se sabe que actualmente se dedica de forma profesional a la creación de contenido digital, especialmente lecturas de tarot y astrología en TikTok e Instagram.

También cuenta con videos en donde habla de temas relacionados con espiritualidad, predicciones y temas paranormales.

En octubre de 2026, se convirtió nuevamente en tendencia después de denunciar un presunto caso de discriminación, acoso y amenazas en una sucursal de Miniso en el Centro Histórico de CDMX.

En el video de la denuncia de Max Cintio, superó los 2.5 millones de reproducciones, y posteriormente Miniso lanzó un comunicado de prensa en sus redes sociales en donde informó que separó de su cargo al gerente involucrado.