La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó un informe de estadísticas sanitarias globales 2026, donde actualizaron a 22.1 millones la cifra de muertes por Covid-19.

En 2021, las muertes en exceso a nivel mundial alcanzaron su máximo con 10.4 millones de decesos, esto debido a la aparición de variantes más mortales del virus como lo fue la Delta.

En ese mismo año, también influyeron las interrupciones en los sistemas de salud, así como dificultades económicas y factores sociales.

Esperanza de vida descendió tras pandemia por Covid-19

En conferencia de prensa desde Ginebra, el director del Departamento de Datos de la OMS, Alain Labrique, explicó algunos de los datos actualizados en torno al Covid-19.

Estadísticamente, personas de edad avanzada y hombres fueron grupos con una mayor proporción de la mortalidad total.

Covid-19 (Fusion Medical Animation / Unsplash)

En 2020, las muertes globales fueron de un 6.2%. Por su parte, en el 2021 alcanzaron un máximo del 17.9%.

La pandemia por Covid-19 también alteró la esperanza de vida entre las personas a nivel mundial. Entre 2019 y 2021 descendió de 73 a 71 años.

Del otro lado, la esperanza de vida saludable se redujo de 63 a 61 años.

Sin embargo, hubo una recuperación posterior a la pandemia por Covid-19 que permitió volver a los niveles registrados durante el 2019.