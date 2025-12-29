COPARMEX advirtió que México concluye un 2025 en un escenario económico adverso marcado por el estancamiento, la caída sostenida de la inversión y un entorno de inseguridad que continúa afectando la actividad productiva; asimismo, se señaló que el principal reto del país no es financiero, sino la falta de incertidumbre institucional y condiciones que generen confianza para invertir y crear empleo formal.

De acuerdo con el análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento marginal de apenas 0.4% anual en los primeros nueve meses del año, mientras que el tercer trimestre mostró una contracción trimestral de 0.3%. A ello se suma la caída anual del 8.4% en la inversión fija bruta, acumulando más de un año con retrocesos constantes.

COPARMEX señala incertidumbre política y debilitamiento institucional

La COPARMEX destacó que durante el 2025 el entorno político incrementó la percepción de riesgo para la inversión, particularmente por reformas estructurales que generan dudas sobre la certeza jurídica, la independencia judicial y el respeto al Estado de Derecho. Este contexto, afirmó, ha limitado el aprovechamiento de oportunidades estratégicas como el nearshoring.

Asimismo, subrayó que la confianza empresarial se mantuvo en terreno pesimista durante la mayor parte del año, reflejando la cautela del sector productivo ante decisiones públicas que no fortalecen el clima de negocios ni promueven acuerdos de largo plazo.

Empleo formal en México no despega pese a aumento de salario mínimo

En el ambiente laboral, la COPARMEX reconoció como un logro histórico que el salario mínimo haya alcanzado el 200% de la línea del bienestar familiar; sin embargo, alertó que la generación de empleo formal fue insuficiente en 2025, con un promedio mensual menor al registrado el año anterior.

La COPARMEX advirtió que el Presupuesto de Egresos 2026 mantiene un enfoque asistencial que no fortalece capacidades productivas ni apoya de manera efectiva a las micro, pequeñas y medianas empresas.

En salud, el gasto asciende a 965.7 mil millones de pesos, 2.5% del PIB, lejos del 6% recomendado por la OMS, con recortes a la Secretaría de Salud, ISSSTE y una reducción de 5.9% en COFEPRIS, mientras 44.5 millones de personas siguen sin acceso a servicios médicos.

Por su parte, el gasto en educación aumenta un 3.4%, pero más de un tercio se destina a becas Benito Juárez. La inversión pública representa 3.2% del PIB, concentrándose en energía, vivienda y transporte, con PEMEX absorbiendo uno de cada cuatro pesos, en detrimento de hospitales, escuelas e infraestructura local.

En temas de seguridad, el organismo afirmó que la inseguridad continúa siendo uno de los principales frenos al crecimiento económico, destacando que delitos como la extorsión alcanzaron niveles históricos.

Finalmente, COPARMEX hizo un llamado a reorientar las decisiones públicas hacia la certidumbre jurídica, el fortalecimiento institucional y la seguridad, condiciones indispensables para detonar inversión, crecimiento sostenido y empleo formal.