Disney+ anunció la llegada a México de “Disney+ Beneficios”, una iniciativa que busca llevar la experiencia de las suscripciones de streaming más allá de la pantalla.

En alianza con varias empresas prestadoras de servicios, Disney+ Beneficios busca ser un ecosistema completo de beneficios, experiencias únicas y descuentos exclusivos.

¿Cuáles son las recompensas de Disney+ Beneficios?

De acuerdo con la propia Disney, el objetivo de Disney+ Beneficios es establecer un vínculo entre la audiencia y la marca con experiencias de acceso exclusivo.

Las recompensas con las que cuenta Disney+ Beneficios en este momento son las siguientes:

Mercado Libre: 15% de descuento en productos seleccionados de Toy Story

Spotify: Acceso a Spotify Premium sin costo en dos modalidades: hasta tres meses de acceso para nuevos usuarios y hasta dos meses para quienes deseen volver al servicio

Open English: Tres meses de acceso sin costo al curso de inglés online de Open English. Durante el periodo de uso, el estudiante tendrá acceso a muchas funciones del curso como las clases AI+Teacher, lecciones y más

Funko: 15% de descuento en la tienda online de Funko.

Loungefly: 15% de descuento en artículos de Loungefly, incluyendo accesorios y coleccionables

Disney+ Beneficios (Disney)

Además, los suscriptores podrán participar por más invitaciones para las premieres y Fan Events con presencia de talento nacional e internacional.

Sin olvidar que también cuenta con una experiencia inmersiva de MasterChef 24/7, la cual está activa en este momento.

En el futuro se contará con nuevas alianzas y experiencias disponibles para los suscriptores, mismas que se darán a conocer de manera oportuna conforme vayan sucediendo.

¿Cómo obtener las recompensas de Disney+ Beneficios?

En esta primera etapa de Disney+ Beneficios, todas las recompensas anteriormente mencionadas están disponibles para los suscriptores activos de Disney+ en México, independientemente de su plan.

Para los descuentos exclusivos de Disney+ Beneficios, la misma plataforma otorgará los códigos promocionales para hacer válidas las promociones en los distintos negocios.

En el caso de las experiencias, estás serán parte sorteos dentro del mismo servicio de streaming, por lo que se recomienda a los suscriptores estar al pendiente.

Cada una de estas contará con sus propios términos, mismos que se darán a conocer en su momento; así como las promociones que se irán añadiendo al servicio.