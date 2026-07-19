La edición 2026 de la carrera “Corre sin Tabúes” alcanzó un hito histórico al agotar todas sus inscripciones en CDMX, Monterrey y Guadalajara, consolidándose como un evento clave para la educación menstrual y el deporte.

Con más de 6,000 participantes en CDMX y expansión a nuevas sedes, la carrera Corre sin Tabúes busca derribar estigmas sobre la menstruación y promover la inclusión.

Además de las categorías deportivas, parte de las ganancias será donada a UNICEF, reforzando su impacto social y educativo en México.

La carrera Corre sin Tabúes de Saba se realizará con récord de registro y sold out (SDPnoticias)

Corre sin Tabúes 2026 inicia en CDMX el 9 de agosto

En la CDMX, la carrera Corre sin Tabúes se llevará a cabo el próximo domingo 9 de agosto con una participación récord de 6,000 competidores, lo que representa un incremento de 1,000 personas respecto al año anterior.

La expansión continuará el 16 de agosto en Monterrey y el 23 de agosto en Guadalajara, siendo esta última la primera vez que recibe el evento.

Desde su primera edición hace tres años, que contó con solo 2,500 participantes, Corre sin Tabúes ha mantenido un crecimiento sostenido para fomentar la conciencia sobre la salud menstrual.

La carrera Corre sin Tabúes de Saba se realizará con récord de registro y sold out (SDPnoticias)

El propósito central de la marca es derribar los estigmas asociados a la menstruación, comunicando que no existe una sola forma de vivir el ciclo.

Por ello, la competencia es inclusiva para mujeres, hombres, personas menstruantes, niños y niñas de todas las edades, ofreciendo categorías de 10 km, 5 km y una caminata recreativa de 3 km.

Además, un porcentaje de las ganancias será donado a UNICEF, continuando una colaboración que busca impactar positivamente en la educación menstrual.

La menstruación no debe ser una limitante para la actividad física

Desde una perspectiva de salud, especialistas en ginecología que acompañan la carrera Corre sin Tabúes enfatizan que la menstruación no debe ser una limitante para la actividad física.

Se destaca la importancia de conocer las cuatro fases del ciclo (menstrual, folicular, ovulatoria y lútea) para que cada persona pueda adaptar su entrenamiento según su energía y necesidades fisiológicas.

El ejercicio, de hecho, es recomendado para ayudar a regular la sintomatología premenstrual y mejorar la calidad de vida general.

Para complementar la experiencia deportiva, se ha promovido el uso de la línea Saba Sport, diseñada específicamente para brindar comodidad y seguridad durante el movimiento con una absorción un 40% más rápida.

Productos de la línea Saba Sport (SDPnoticias)

Los organizadores recomiendan a los asistentes inscritos acudir bien hidratados y dispuestos a aprender, reafirmando que la meta es que cada participante “corra a su manera”.