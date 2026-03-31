Aunque la información está al alcance de todos, la menstruación continúa siendo un tema rodeado de mitos y estigmas.

Para cambiar esta realidad, UNICEF y Saba impulsan la serie radiofónica Mis Días de Luna, creada junto con AMARC y Violeta Radio, que busca normalizar la conversación sobre salud menstrual en familias y comunidades.

“Para nosotros es importante seguir con estas alianzas y esfuerzo para abrir la conversación, y sobre todos donde niñas, adolescentes, mujeres menstruantes puedan tomar decisiones mucho más informadas”. Mariana Velásquez, brand coordinator de Saba

Con un enfoque educativo y cultural, el proyecto ya alcanza a más de 9 millones de personas en México, promoviendo un diálogo abierto y derribando prejuicios en contextos rurales y urbanos.

Mis Días de Luna de UNICEF y Saba (Especial )

Acabar con los tabúes de la menstruación, una tarea importante en Mis Días de Luna

La serie radiofónica Mis Días de Luna, impulsada por UNICEF y Saba, nació con la intención de combatir los tabúes de la menstruación mediante información clara y cercana, promoviendo que hablar sobre salud menstrual sea algo natural dentro de la familia y la comunidad.

Fabiola Acosta, oficial nacional de Alianzas Corporativas de UNICEF, explicó que para la creación del proyecto se planteó una visión integral basada en la cosmovisión de las comunidades.

El objetivo, señaló, es acercar el tema a toda la familia y hablar de la menstruación de forma natural tanto en contextos rurales como urbanos, ya que en ambos persisten mitos y estigmas.

“Mis Días de Luna nace en nombre de tomar la cosmovisión de comunidades originarias donde tiene la liga y conexión de los signos de la naturaleza, la persona y el entorno”. Fabiola Acosta, oficial nacional de alianzas corporativas de UNICEF

Por su parte, María Teresa Juárez, representante de la Red de Mujeres de AMARC y guionista de Mis Días de Luna, destacó que la serie buscó ofrecer una perspectiva integral que atendiera los derechos de todas las personas menstruantes.

Además, subrayó que el proyecto tiene como prioridad erradicar el estigma asociado a la salud menstrual, así como la discriminación, la violencia y la incomodidad que muchas mujeres han enfrentado.

“Surge de la necesidad de los derechos de las infancias, niñas y mujeres menstruantes, en buscar de una traducción de conceptos de salud que aún son complicados de entender. Se buscó que el contenido cumpla con altos estándares de derechos humanos y protección y una mirada integral y científica”. María Teresa Juárez, representante de la red de mujeres de AMARC, y guionista de Mis Días de Luna

“Era importante eliminar la vergüenza que hemos vivido muchas mujeres a lo largo de nuestra vida por algo que no debería ser motivo de pena: nuestro ciclo menstrual”, expresó María Teresa Juárez.

Mis Días de Luna de UNICEF y Saba llega a 9 millones de personas

Sobre el alcance de la serie radiofónica Mis Días de Luna, se informó que actualmente ya llega a 9 millones de personas a través de 23 emisoras en distintas entidades del país, entre ellas:

Baja California Chiapas Estado de México Nuevo León (Monterrey) Sonora Guanajuato Michoacán Oaxaca Tabasco Jalisco (Guadalajara) Hidalgo Ciudad de México

Además, se busca ampliar el proyecto hacia otros países y, sobre todo, llegar a comunidades más alejadas mediante radio comunitaria y sistemas de radiobocinas.

Por su parte, Mariana Velásquez, brand coordinator de Saba, señaló que la marca ha integrado la educación menstrual a espacios cotidianos como parte de su compromiso con la información y el bienestar de niñas y adolescentes.

“Actualmente en Saba en nuestros empaque estamos poniendo información con diagramas claros para un acceso a la información, donde la gente no solo pueda llevar su productos, sino aprender de estos”. Mariana Velásquez, brand coordinator de Saba

Entre las iniciativas destacó el programa educativo Saba Teens, con el que se ha logrado impactar a alrededor de 360 mil niñas y adolescentes en escuelas, mediante actividades enfocadas en explicar el proceso menstrual y los cambios físicos que implica.