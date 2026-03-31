En un taller informativo dirigido a niñas y adolescentes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y Saba promovieron el aprendizaje sobre la menstruación a través del proyecto Mis Días de Luna, con el objetivo de contribuir a eliminar los tabúes que aún existen alrededor de este proceso natural.

Durante la actividad, en un ambiente de confianza y diálogo abierto, se realizaron dinámicas de preguntas y respuestas para resolver dudas relacionadas con el ciclo menstrual, además de brindar información clara y accesible basada en la serie radiofónica Mis Días de Luna.

La menstruación ya no debería ser un tabú: UNICEF y Saba

Aunque la menstruación sigue siendo un tema rodeado de desinformación y estigmas, UNICEF y Saba buscan cambiar esta realidad mediante el taller Mis Días de Luna, inspirado en la serie radiofónica creada en colaboración con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y Violeta Radio.

El taller contó con la participación de niñas, adolescentes, mujeres menstruantes e incluso hombres, quienes se sumaron a la conversación para hablar abiertamente sobre la menstruación y comprender mejor el funcionamiento del cuerpo.

A lo largo del encuentro, UNICEF y Saba respondieron preguntas relacionadas con temas como el origen del ciclo menstrual, los dolores menstruales y los sentimientos de vergüenza o miedo que muchas niñas experimentan durante su primera menstruación.

Las participantes compartieron dudas y experiencias personales, incluyendo sus primeros acercamientos al ciclo menstrual y los temores que han enfrentado, mientras que algunos hombres señalaron que buscan involucrarse más en el tema para convertirse en un apoyo y normalizar la conversación en casa y en la comunidad.

UNICEF y Saba destacaron que este tipo de talleres buscan ser un primer paso hacia una conversación más abierta, pero recordaron que también es importante acudir a orientación médica especializada para resolver dudas y promover una menstruación saludable e informada.

¿Dónde escuchar Mis Días de Luna de UNICEF y Saba?

La serie radiofónica Mis Días de Luna, creada por UNICEF y Saba, está disponible en plataformas de streaming para quienes deseen informarse más sobre menstruación y salud menstrual.

Los 22 capítulos pueden escucharse en el podcast de UNICEF México en Spotify. Además, la serie también se encuentra disponible en el canal oficial de UNICEF México en YouTube.