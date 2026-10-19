Ricardo Monreal adelanta cuándo se discutirá el Presupuesto de Egresos 2027

Ricardo Monreal compartió la agenda para la discusión del Presupuesto de Egresos 2027, la cual llegaría al Pleno de la Cámara de Diputados del 9 al 13 de noviembre.

El coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados dio a conocer a su vez que tienen como fecha límite para su discusión el 15 de noviembre.

El diputado añadió que para discutir del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027 del Paquete Económico, se declararían en sesión permanente.

¿Cuándo se discutirá el Presupuesto de Egresos 2027? Ricardo Monreal adelanta fechas

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal señaló que se espera la discusión del Presupuesto de Egresos de 2027 entre el 9 al 13 de noviembre, en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal aseguró que la agenda para el Presupuesto de Egresos 2027 ya se ha discutido en la Jucopo, para que en el Pleno del Congreso se de el debate amplio y dure al menos tres días.

Agregó que la Cámara de Diputados tendrá muchas semanas para analizar y discutir el Presupuesto de Egresos 2027, por lo que habrá tiempo para reunirse con especialistas y empresarios.

A su vez, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendría el dictamen a más tardar el 5 de noviembre, para enviarlo a la Mesa Directiva al día siguiente.

El diputado también informó que en la Cámara de Diputados se ha dado prioridad a la Ley de Ingresos del mismo Paquete Económico 2027, cuyo límite para su discusión es el 20 de octubre.

Discusión del Presupuesto de Egresos 2027: agenda de la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal también compartió la agenda de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para la discusión del Presupuesto de Egresos 2027 y este llegue al Pleno a mediados de noviembre.

Para ello, el próximo 21 de octubre la comisión tendrá su vigésima reunión ordinaria, la penúltima previo a la votación del dictamen final el próximo 5 de noviembre.

Igualmente, el 27 de octubre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública espera una reunión de trabajo con la Subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro a las 11:30 horas.