Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló un sistema de estafas mediante la plataforma de viajes y reservas de Expedia con pérdidas de hasta 200 mil pesos por persona.

Son distintos casos en los que usuarios han sido víctimas de estafadores cuando intentan hacer una compra desde la pagina oficial o app de Expedia.

El caso no se queda ahí ya que el dinero perdido va a parar a cuentas de casinos como PlayDoIt y Codere.

Estafados a nombre de Expedia preparan demanda colectiva

Algunos defraudados se han juntado para emprender una demanda colectiva contra Expedia y tienen pruebas de las llamadas que han hecho y les responden dese falsos call centers a nombre de esa empresa.

Algunos de ellos ya se han alertado gracias a publicaciones periodísticas y cuentan que les han llamado del mismo numero del que han salido las estafas.

Suplantan a Expedia y revelan modus operandi por el que te pueden robar más dinero

El modus operandi revelado por clientes de Expedia es que les cancelan el vuelo y al tratar de tramitar el reembolso en el sitio oficial les han contestado que no han identificado ninguna reserva en su plataforma.

A otros les ha ido peor porque llaman al número 800 351 0715, el cual puede tener otras terminaciones, desde el cual les siguen haciendo más cargos que van a Codere y PlayDoIt.

Personas señalan que al llamar al número que Google le ofreció como uno de los principales resultados en el buscador, que inicia con 800, les contestan desde el falso call center.

Únicamente les piden su numero de reserva y con ello saben de quien se trata pues los estafadores tienen toda su información personal y financiera .

¿Es fácil suplantar números y páginas de empresas y dependencias?

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor, experto en tecnología, ha dicho en otros momentos que en México es fácil suplantar el número de empresas y personas.

En entrevista con LatinUS semanas atrás dijo que “se pueden suplantar los números, en Mexico es muy sencillo suplantar, yo he visto casos hasta del 911 que te marca a ti directamente… cualquier otra persona podría suplantar tu numero y llamar a otra persona y esa persona dice que fue desde ese numero y te investigan a ti”.