La nueva colección de Cinnamoroll en Prichos se encuentra a la venta a partir de este agosto de 2025.

Así que si te interesa la colección de la amiga de Hello Kitty, aquí te decimos el precio y qué incluye la colección exclusiva para Bodega Aurrera.

Cinnamonroll (Sanrio)

¿Cuál es el precio y qué incluye la colección de Cinnamoroll en Prichos?

La colección exclusiva de Cinnamoroll en Prichos de Bodega Aurrera llegó a mediados de agosto de 2025.

Y si eres fan de la amiga de Hello Kitty, aquí te compartimos el precio y qué incluye la colección de Cinnamoroll:

Termo de agua de plástico 900 ml

Plato cuadrado de plástico (4 diseños)

Plato triangular de plástico (3 diseños)

Charola rectangular de plástico (4 diseños)

Cada artículo de la colección del personaje de Sanrio en Prichos de Bodega Aurrera, al igual que todos los objetos de la tienda, tiene un costo de 25 pesos mexicanos.

De acuerdo con varios internautas, durante la segunda quincena de este octavo mes estarán llegando más mercancía de Cinnamoroll, como vasos y cubiertos.

También cabe mencionar, la disponibilidad de a colección de Cinnamoroll en Prichos exclusiva de Bodega Aurrera esta sujeta a cada tienda.

¿Qué otros artículos de Hello Kitty hay en Bodega Aurrera?

Además de la colección exclusiva de Cinnamoroll en Prichos, en Bodega Aurrera hay varios artículos a la venta con la temática de Hello Kitty y todos sus amigos, tales como:

Ropa interior: 19 pesos mexicanos

Toallita húmedas: 35 pesos mexicanos

Tupper: 30 pesos mexicanos

Termo de agua: 30 pesos mexicanos

Tazón: 25 pesos mexicanos

Plato extendido: 25 pesos mexicanos

Plato con división: 49 pesos mexicanos

Mochila: 379 pesos mexicanos

Lonchera: 279 pesos mexicanos

Botella de aluminio: 159 pesos mexicanos

Botella de plástico: 30 pesos mexicanos

Sudaera: 350 pesos mexicanos

Vestido infantil 239 pesos mexicanos

Además de estos artículos de Hello Kitty y sus amigos, el centro comercial cuenta con útiles escolares, ropa, calzado, libretas y mucho más.







