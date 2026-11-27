Cinemex anunció cuatro vasos coleccionables inspirados en Avengers: Doomsday, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel que reunirá a diferentes personajes de la franquicia.

Los diseños de los vasos coleccionables de Cinemex estarán inspirados en Avengers, X-Men, Los Cuatro Fantásticos y Doctor Doom, por lo que se podrán elegir a sus favoritos o intentar conseguir los cuatro modelos.

¿Cómo son los vasos coleccionables de Avengers Doomsday de Cinemex?

Una de las características más llamativas de estos vasos coleccionables de Cinemex de Avengers: Doomsday son sus tapas 3D, que cuentan con iluminación LED y también funcionan como llaveros coleccionables.

De esta manera, los vasos coleccionables de Avengers: Doomsday no solo servirán para acompañar las bebidas durante la película de Marvel, sino que podrán conservarse como parte de la colección de productos promocionales.

Además de los cuatro vasos coleccionables, Cinemex también tendrá disponible una palomera temática de Avengers Doomsday, cuyo diseño ya había sido presentado anteriormente.

Cinemex revela los vasos coleccionables de Avengers: Doomsday (Vasos De Cine Y C. / Facebook)

¿Cuánto cuestan y cuándo salen los vasos de Avengers Doomsday en Cinemex?

Por el momento, Cinemex no ha confirmado el precio ni la fecha de lanzamiento de los vasos coleccionables de Avengers Doomsday en México.

Se espera que próximamente se den a conocer más detalles sobre la comercialización, disponibilidad y posibles condiciones de venta de los vasos coleccionables de Avengers Doomsday en Cinemex.

Mientras tanto, habrá que estar pendientes de los anuncios oficiales de Cinemex para conocer cuándo podrán conseguir estos vasos coleccionables de Avengers Doomsday.