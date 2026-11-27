Cinemex se sumó a las promociones del Black Friday 2026 con una oferta especial en boletos de cine para algunas de las películas más recientes de su cartelera.

Cinemex anunció precio especial de 39 pesos durante hoy para funciones seleccionadas en salas Tradicional y Premium, con el objetivo de incentivar la asistencia de los espectadores durante la jornada de descuentos.

La promoción de Cinemex aplica únicamente a determinados títulos y Formato 2D, por lo que quienes deseen aprovecharla deberán considerar las condiciones específicas establecidas para esta campaña temporal.

Black Friday en Cinemex: este es el precio de los boletos para ir al cine hoy (Cinemex )

Estas son las películas con precio especial de boletos de 39 pesos por Black Friday en Cinemex

Para el Black Friday en Cinemex con precio especial de 39 pesos tendrás que tener en cuenta que solo será exclusivo para las funciones de 4 películas en cartelera en la cadena de salas de cine.

Las 4 películas con precio especial de boletos de 39 pesos por Black Friday en Cinemex son estrenos recientes y de temporada.

Y por lo que las 4 películas con precio especial de boletos de 39 pesos por Black Friday en Cinemex son:

Wildwood: El bosque salvaje 2026 La venganza del Charro Negro 2026 Yo soy Rocky 2026 Mi amigo el sol 2026