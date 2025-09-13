Si necesitas un nuevo paquete de internet, tal vez te llame la atención las opciones que tiene CFE en este aspecto, que van desde menos de 100 pesos.
De hecho, los paquetes de internet de CFE son bastante variados dependiendo de tus necesidades, con precios bastante accesibles en su mayoría.
Precio y tipo de paquetes de internet de CFE
Estos son todos los paquetes de internet, así como su precio, con los que cuenta CFE:
CFE Internet Móvil 5 GB
- Mensual - 95 pesos
- Semestral - 510 pesos
- Anual - 1010 pesos
CFE Internet Móvil 10GB
- Mensual - 165 pesos
- Semestral - 915 pesos
- Anual - 1770 pesos
CFE Internet Móvil 20 GB
- Mensual - 265 pesos
- Semestral - 1560 pesos
- Anual - 3025 pesos
CFE Internet Móvil 30 GB
- Mensual - 365 pesos
- Semestral - 2080 pesos
- Anual - 4050 pesos
CFE Internet Móvil 50 GB
- Mensual - 450 pesos
- Semestral - 2600 pesos
- Anual - 5090 pesos
CFE Internet Móvil 80 GB
- Mensual - 785 pesos
- Semestral - 4200 pesos
- Anual - 8180 pesos
CFE Internet Móvil 100 GB
- Mensual - 995 pesos
- Semestral - 5300 pesos
- Anual - 10,290 pesos
¿Cómo funciona el internet de CFE?
El internet de CFE funciona mediante un modem móvil conocido como MiFi, el cual es un dispositivo de señal inalámbrico que puede entregar datos hasta 10 dispositivos.
Hay que mencionar que, si no cuentas con el MiFi, tendrás que pagar 1145 pesos extra en una exhibición para que te den el modem y contar con internet de CFE.
Este aparto recibe los datos vía satélite, de ahí que no requiera de cables o alguna instalación especial en tu casa; además de que puede dar internet a equipos grandes y pequeños.
Toma en cuenta que una vez que se te acaben los datos que contrataste, tendrás que esperar a que se renueven al mes siguiente.
No importando el plan que hayas contratado; no obstante, no te quedaras sin internet, solo que este irá a una velocidad mucho menor.