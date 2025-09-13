Si necesitas un nuevo paquete de internet, tal vez te llame la atención las opciones que tiene CFE en este aspecto, que van desde menos de 100 pesos.

De hecho, los paquetes de internet de CFE son bastante variados dependiendo de tus necesidades, con precios bastante accesibles en su mayoría.

Precio y tipo de paquetes de internet de CFE

Estos son todos los paquetes de internet, así como su precio, con los que cuenta CFE:

CFE Internet Móvil 5 GB

Mensual - 95 pesos

Semestral - 510 pesos

Anual - 1010 pesos

CFE Internet Móvil 10GB

Mensual - 165 pesos

Semestral - 915 pesos

Anual - 1770 pesos

CFE Internet Móvil 20 GB

Mensual - 265 pesos

Semestral - 1560 pesos

Anual - 3025 pesos

CFE Internet Móvil 30 GB

Mensual - 365 pesos

Semestral - 2080 pesos

Anual - 4050 pesos

CFE Internet Móvil 50 GB

Mensual - 450 pesos

Semestral - 2600 pesos

Anual - 5090 pesos

CFE Internet Móvil 80 GB

Mensual - 785 pesos

Semestral - 4200 pesos

Anual - 8180 pesos

CFE Internet Móvil 100 GB

Mensual - 995 pesos

Semestral - 5300 pesos

Anual - 10,290 pesos

MiFi internet CFE (CFE)

¿Cómo funciona el internet de CFE?

El internet de CFE funciona mediante un modem móvil conocido como MiFi, el cual es un dispositivo de señal inalámbrico que puede entregar datos hasta 10 dispositivos.

Hay que mencionar que, si no cuentas con el MiFi, tendrás que pagar 1145 pesos extra en una exhibición para que te den el modem y contar con internet de CFE.

Este aparto recibe los datos vía satélite, de ahí que no requiera de cables o alguna instalación especial en tu casa; además de que puede dar internet a equipos grandes y pequeños.

Toma en cuenta que una vez que se te acaben los datos que contrataste, tendrás que esperar a que se renueven al mes siguiente.

No importando el plan que hayas contratado; no obstante, no te quedaras sin internet, solo que este irá a una velocidad mucho menor.