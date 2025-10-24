Como parte de la realización de trabajos de mantenimiento de la red de suministro, la CFE inició un apagón eléctrico en Acapulco, Guerrero, del que ya se sabe qué día termina.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha las labores de modernización de la red eléctrica en la ciudad de Acapulco, Guerrero, desde el pasado miércoles 22 de octubre.

Al ser trabajos de mantenimiento programados, ya hay fecha para el fin del apagón eléctrico en Acapulco por el que hay varias las zonas afectadas y te contamos qué día termina.

Apagón eléctrico en Acapulco: Este día terminan los trabajos de modernización de la red

Al informar sobre el inicio de los trabajos de mantenimiento en la red de energía, la CFE indicó que el apagón eléctrico en Acapulco durará 4 días, es decir que termina el día sábado 25 de octubre.

Durante los días en los que se mantendrá el apagón eléctrico en Acapulco, las cuadrillas de trabajadores de la CFE se enfocarán en realizar las siguientes acciones de modernización:

Revisión y ajuste de cableado de media y baja tensión

Identificación de puntos críticos con riesgo de sobrecarga

Sustitución de equipos obsoletos por unidades más eficientes

Mejora en la capacidad de carga para zonas con alta demanda

Instalación de nuevos postes, aisladores y sistemas de protección

Cabe destacar que los cortes al suministro eléctrico en la ciudad de Acapulco no se realizan todo el día, sino que se aplican solo de 09:00 de la mañana y hasta las 17:00 horas.

Apagón eléctrico en Acapulco: Estas son las afectadas por los cortes de luz

Al informar sobre el inicio del apagón eléctrico en Acapulco por los trabajos de mantenimiento, la CFE resaltó que los cortes de luz van a afectar solo algunas zonas de la ciudad.

En específico, el organismo resaltó que la falta de suministro eléctrico que termina el día de mañana sábado 25 de octubre, ha afectado principalmente la colonia Ciudad Renacimiento:

Sector II de Ciudad Renacimiento

Calles cercanas a la Avenida Circuito Interior

Zona aledaña a la Escuela Secundaria Federal No. 9

Cabe destacar que ante la contingencia por el apagón eléctrico en Acapulco, autoridades emitieron diversas recomendaciones a la ciudadanía para que se prepare ante cualquier incidente:

Almacena agua

Abastecerse de comida no precedera

Contar con velas para iluminar el hogar

Tener a la mano radio y pilas recargables

Guardar documentos personales en un lugar seguro

De ser posible usar reguladores de alto voltaje

Recurrir al uso de lámparas de aceite