La carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon CDMX 2026 modificó oficialmente sus planes y regresará a Paseo de la Reforma el sábado 12 de septiembre a las 7:00 a.m., con salida en la Estela de Luz.

Los organizadores —TCS, Canada Running Series y Emoción Deportiva— señalaron que la decisión responde al deseo de escuchar a la comunidad runner, que mantiene un fuerte vínculo con esta ruta emblemática.

Los participantes de la carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon CDMX 2026 podrán competir en distancias de 5K y 10K como preparación para el maratón de Toronto en octubre.

Carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon 2026: esta es la nueva fecha y ruta en CDMX

La esperada carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon CDMX 2026 ha modificado oficialmente sus planes originales, que contemplaban el Bosque de Chapultepec el domingo 13 de septiembre.

En su lugar, los organizadores —Tata Consultancy Services (TCS), Canada Running Series y Emoción Deportiva— confirmaron que la quinta edición se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre de 2026 a las 7:00 a.m..

El evento regresará a su escenario tradicional sobre Paseo de la Reforma, estableciendo la salida a la altura de la Estela de Luz.

Según explicaron los organizadores, esta decisión responde al deseo de escuchar a la comunidad runner, reconociendo el fuerte vínculo que los corredores han construido con esta ruta emblemática en las ediciones anteriores.

Los participantes podrán competir en las distancias de 5K y 10K, manteniendo el propósito de servir como preparación clave para los atletas mexicanos que busquen conquistar el TCS Toronto Waterfront Marathon el próximo 18 de octubre de 2026 en Canadá.

Para la empresa patrocinadora TCS, esta competencia personifica valores fundamentales en el deporte y los negocios, tales como el foco, la disciplina, la resiliencia y la consistencia.

Las inscripciones para esta renovada edición continúan abiertas a través del portal oficial de Emoción Deportiva.