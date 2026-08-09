La CDMX se prepara para la carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon, que se celebrará el domingo 13 de septiembre en una ruta inédita por el Bosque de Chapultepec.

Con circuitos de 5 y 10 kilómetros, la carrera reunirá a la comunidad runner en un ambiente deportivo único y servirá como antesala del maratón internacional de Toronto en octubre.

Además de ofrecer un recorrido escénico por sitios emblemáticos del Bosque de Chapultepec, la competencia refleja los valores de foco, disciplina y resiliencia que TCS promueve en su filosofía empresarial.

Todo listo para la Carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon en CDMX (Elizabeth Flores)

Una nueva ruta escénica por el Bosque de Chapultepec

A diferencia de las primeras ediciones que se realizaron en el Pedregal o sobre Paseo de la Reforma, el trazado de este año se traslada a uno de los pulmones más bellos de la ciudad: la primera sección del Bosque de Chapultepec. El punto de partida y meta estará ubicado justo frente al tótem canadiense.

La competencia contará con un circuito de 5 kilómetros, por lo que los participantes que opten por la distancia de 10 kilómetros darán dos vueltas completas al recorrido.

A lo largo de la Gran Avenida, los corredores disfrutarán de un trayecto altamente escénico y cargado de historia, pasando por sitios emblemáticos del bosque como:

Los ahuehuetes de Moctezuma.

El Monumento a los Niños Héroes.

La vereda que rodea el Castillo de Chapultepec.

La Fuente de las Ranas.

Todo listo para la Carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon en CDMX (Elizabeth Flores)

Para evitar aglomeraciones y garantizar una excelente experiencia para todos los participantes, la logística de salida implementará una dinámica muy atractiva: los corredores de 10 km iniciarán primero.

Una vez que los punteros de esta distancia estén por completar su primera vuelta y pasen por un carril alterno diseñado del lado izquierdo del puente de salida, se dará el disparo de salida para el bloque de 5 km.

Esto no solo mejorará la fluidez de la carrera, sino que ofrecerá un espectáculo único al permitir que los corredores del circuito de 5 km presencien el paso y el alto ritmo de los atletas de rendimiento de la distancia mayor.

Los valores de TCS: “In it for the Long Run”

Para Tata Consultancy Services (TCS), la tecnología, los negocios y el running comparten un mismo ADN.

El patrocinio de estos magnos eventos responde a valores compartidos muy claros: foco, disciplina, resiliencia y consistencia

Sangram Sahoo, director general de TCS México, destacó el paralelismo innegable entre un maratón y el mundo empresarial.

“Para nosotros maratón significa foco, disciplina, resiliencia, consistencia, que realmente si vamos a traer un paralelo a negocio. Necesitamos todo eso en negocio también” Sangram Sahoo, director general de TCS México

TCS destaca que correr un maratón demanda valores como foco, disciplina, resiliencia y consistencia, los cuales tienen un paralelo directo con la forma de operar en el mundo de los negocios.

A través de su lema global “In it for the long run” (estamos aquí para el largo plazo), TCS proyecta su compromiso de acompañar a sus clientes durante sus procesos de transformación tecnológica a largo plazo.

Así como un corredor de fondo se prepara y entrena constantemente para superar distancias exigentes, TCS se enfoca en construir relaciones sólidas y duraderas de negocio

“Esto significa que estamos acá en esta carrera para largo plazo desde el inicio hasta el fin” Sangram Sahoo, director general de TCS México

A nivel comercial, Sujat Bose, Director de Estrategia y Desarrollo de Negocios de TCS México, complementa que esta mentalidad es el núcleo de su éxito y lealtad de marca:

“Nuestro tagline es ‘In it for the long run’... Nuestra estrategia de hacer negocios no es para ganar proyectos pequeños... el 97% de nuestros ingresos cada año proviene de los mismos clientes”. Sujat Bose, Director de Estrategia y Desarrollo de Negocios de TCS México

En palabras de Sujat Bose, “estamos con nuestros clientes para el largo plazo. Cada vez que la tecnología cambia, estamos ahí entrenando, aprendiendo nuevas cosas para seguir con el cliente en la jornada de largo tiempo”.

La carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon el domingo 13 de septiembre no solo representa un reto atlético para miles de corredores en el Bosque de Chapultepec, sino también la viva representación de que con foco, constancia y comunidad, todos estamos listos para la carrera de largo plazo.

Todo listo para la Carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon en CDMX (Elizabeth Flores)

Calendario y precio de inscripciones: Todo lo que necesitas saber

Las inscripciones están abiertas para la carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon 2026, que se celebrará el domingo 13 de septiembre en una ruta inédita por el Bosque de Chapultepec.

El registro ya se puede realizar por internet a través del portal oficial www.emociondeportiva.com, o bien en los centros físicos ubicados en las Tiendas de Deportes Martí. Las inscripciones cerrarán el viernes previo al evento a las 16:00 horas.

Quienes realicen su registro antes del 13 de agosto tendrán el beneficio exclusivo de personalizar su playera (con un máximo de 11 caracteres).