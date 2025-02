Durante su conferencia de este lunes 10 de febrero, Carlos Slim, empresario mexicano y dueño de Grupo Carso, reveló por qué no donaría el 50% de fortuna; esto fue lo que dijo.

Durante una ronda de preguntas y respuestas Carlos Slim fue cuestionado sobre si se sumaría a la tendencia de Bill Gates y otros multimillonarios de donar gran parte de su fortuna.

Carlos Slim mencionó que el combate a la pobreza es un tema de ética y de justicia social, pero que no donaría el 50% de su fortuna como otros multimillonarios y esta fue la razón que dio.

Carlos Slim en conferencia de prensa (Tomada de video)

Carlos Slim revela que no donaría el 50% de su fortuna

Al ser cuestionado sobre si se sumaría a las iniciativas de los multimillonarios a donar el 50% de su fortuna, el empresario mexicano Carlos Slim contestó con un rotundo no.

Carlos Slim explicó que los empresarios solo son creadores y administradores temporales de la riqueza , sin embargo, lo que deberían donar no es su fortuna, sino su trabajo para resolver los problemas de la sociedad.

“Esas donaciones no pintan nada, aunque sean 200 mil millones de dólares, no pintan nada. El chiste es que se trabaje, no de ‘doy un donativo y ya está’”, comentó.

Carlos Slim afirma que fundación de Bill Gates gasta mucho dinero

El empresario Carlos Slim reveló que no donaría el 50% de su fortuna porque el dinero no solucionaría todos los problemas sociales, e hizo un hincapié en lo que realiza Bill Gates en su fundación.

Para Carlos Slim la mejor donación es de trabajo, pues esto sí ayudaría a combatir la pobreza y otros problemas de la sociedad, cosa que, según el empresario, ya está haciendo Bill Gates.

Durante los últimos meses de 2024, Bill Gates anunció que donaría el 50% de su fortuna a fines filantrópicos y a la Fundación Bill y Melinda Gates, que fundó en 2000 junto a su entonces esposa.

Carlos Slim recalcó un punto positivo es que Bill Gates no solo hizo una donación, sino que ya trabaja en la promoción de su fundación, sin embargo, destacó que esta sigue gastando mucho y que gran parte de las donaciones se va en sueldos.