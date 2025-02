Carlos Slim, empresario mexicano y dueño de Grupo Carso, ofrece una conferencia de prensa nacional e internacional el lunes 10 de febrero, que dio inicio a las 13:00 horas.

Durante la ronda de preguntas y respuestas Carlos Slim fue cuestionado sobre la preponderancia que tienen sus empresas, Telcel y Telmex, en el sector de las telecomunicaciones.

Esta alusión fue reiterativa que hizo enojar a Carlos Slim y dio una breve explicación; esto fue lo que dijo.

Telmex y Telcel (Especial)

El tema de la preponderancia hizo enojar a Carlos Slim durante su conferencia

Este lunes 10 de febrero, Carlos Slim fue cuestionado sobre lo que pasará si la nueva agencia de telecomunicaciones cambia la política de preponderancia para Telmex y Telcel.

Este tema hizo enojar al empresario Carlos Slim ya que en reiteradas ocasiones dijo que sus empresas no tienen preponderancia e incluso, levantó la voz para recalcarlo.

“Entiende que Telmex no tiene preponderancia. Entiende español. Telmex no tiene ninguna preponderancia, por favor, subrayarlo”, dijo Carlos Slim a los medios de comunicación.

Carlos Slim (Tomada de video)

Así explicó Carlos Slim la supuesta preponderancia de Telmex

Durante su conferencia de hoy lunes 10 de febrero, Carlos Slim reiteró que ni Telcel ni Telmex son preponderantes y explicó las razones por las que esto no es así.

De acuerdo con el empresario Carlos Slim, Telmex aún no se le autoriza brindar un servicio de televisión de paga, por lo que tiene cero participación en este ámbito, lo que los dejaría en desventaja ante otras empresas.

Carlos Slim también reveló que en banda ancha solo tienen el 38%, por lo que refirió que Telmex incluso está en desventaja ante otros competidores del mercado por estas dos razones.

Asimismo, Carlos Slim comentó que lo que tiene Telmex son teléfonos antiguos que no se han cancelado y pasaron a ser obsoletos al ya no ser objetivos de mercado; esto para recalcar que no tienen preponderancia.