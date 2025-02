Carlos Slim fue cuestionado sobre su presunta adquisición de Telmex narrada en el libro “Por qué fracasan los países” de James A. Robinson, ganador del Premio Nobel de Economía 2024.

Ante esto, el empresario Carlos Slim llamó imbécil a James A. Robinson y molesto comentó que ese tema ya había sido aclarado y que incluso se quitó esa parte del libro.

Todo esto sucedió durante la conferencia de prensa nacional e internacional que ofrece Carlos Slim, dueño Grupo Carso, este lunes 10 de febrero, que dio inicio a las 13:00 horas.

Telmex (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Carlos Slim vence a Premio Nobel de Economía 2024 y lo llama imbécil

Durante una primera ronda de preguntas y respuestas, Carlos Slim fue cuestionado sobre lo que dijo James A. Robinson, Premio Nobel de Economía 2024, sobre la adquisición de Telmex.

En una primera edición de su libro “Por qué fracasan los países”, James A. Robinson afirma que Carlos Slim se volvió millonario al adquirir Telmex, pero no pagó inmediatamente.

Según el libro, Carlos Slim adquirió Telmex y ocupó los dividendos de esta misma empresa para pagar la subasta en la que Grupo Carso la había obtenido, a pesar de que no era la oferta más alta.

En conferencia de prensa, Carlos Slim dijo que lo que narra el libro es mentira, fruto de un “chisme” difundido por otro empresario mexicano de Monterrey, a quien no nombró pero se sabe es Bernardo Garza Sada.

Asimismo, Carlos Slim acusó a James A. Robinson y a Daron Acemoglu, Premios Nobel de Economía 2024, de ser “imbéciles” pues, según el empresario Slim, ni siquiera saben qué están escribiendo.

El empresario Carlos Slim aclaró que se envió un estudio detallado sobre la adquisición de Telmex y que esa parte ya no se encontraba en las nuevas versiones.

“Son unos imbéciles, ponen las cosas sin saber que escriben. No, nosotros ya le mandamos un estudio completo y ya no lo ponen, quedaron de ya no ponerlo, ya lo quitaron de (la versión) online”, dijo.

Carlos Slim (Tomada de video)

Salinas de Gortari habría desmentido el libro de James A. Robinson desde 2014

Por su parte, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari ya había desmentido lo que James A. Robinson escribió en su libro “Por qué fracasan los países”; esto en una columna publicada en 2014.

Carlos Salinas de Gortari compartió en el periódico El Financiero que el economista mexicano, Jacques Rogozinski Schtulman, desmintió las afirmaciones de James A. Robinson.

Tras aportar varias pruebas, la editorial Penguin Random House tuvo que eliminar sus declaraciones sobre Carlos Slim e incluso, Salinas de Gortari afirmó que James A. Robinson estaba bajo investigación por fabricar evidencias para apoyar su tesis.