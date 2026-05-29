La agencia japonesa Rating and Investment Information (R&I) ratificó la calificación de México en BBB+ con perspectiva estable, destacando la fortaleza del sector exportador y la integración productiva con Estados Unidos bajo el T-MEC.

La calificadora valoró además el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum para reducir el déficit fiscal a 4.1% del PIB en 2026 y mantener la deuda pública en niveles sostenibles.

La Secretaría de Hacienda subrayó que esta decisión refuerza el acceso del país a mercados financieros en condiciones favorables.

Agencia R&I califica economía de México como confiable y estable (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

Agencia R&I califica economía de México como confiable y estable

La agencia japonesa de calificación crediticia Rating and Investment Information (R&I) informó que mantiene la confianza en la economía de México, dada la estabilidad macroeconómica y financiera del país.

R&I señaló que México se ha consolidado como una plataforma manufacturera y exportadora clave para Estados Unidos, gracias a la integración productiva impulsada por T-MEC.

Esta evaluación reconoce la fortaleza del sector exportador mexicano, así como los esfuerzos del gobierno federal para reducir gradualmente el déficit fiscal y mantener la deuda pública en niveles sostenibles.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la ratificación contribuye a que México conserve acceso a los mercados financieros nacionales e internacionales en condiciones favorables.

La dependencia destacó que continuará impulsando una política económica responsable y una estrategia de consolidación fiscal para fortalecer el crecimiento económico de largo plazo.

Además, la calificadora R&I advirtió que factores externos, como la incertidumbre en la relación comercial con Estados Unidos, podrían influir en el ritmo de expansión económica de México.