Tras varios años de posicionarse con diversos eventos y en distintas convenciones geek, Bandai Namco por fin tendrá una tienda física permanente en CDMX.

La tienda de Bandai Namco contará con todos los productos oficiales de la marca, mismos que se han podido ver en las stores temporales que se han puesto en la CDMX anteriormente.

Tienda de Bandai Namco (Bandai-Namco)

¿Dónde estará y cuándo abrirá la tienda de Bandai Namco en CDMX?

Si bien Bandai Namco no ha hecho el anuncio oficial, varios fans e insiders de coleccionismo ya encontraron la tienda permanente que estará en la CDMX.

Estará en Nápoles 33, Col Juárez, Cuauhtémoc, 06600; muy cerca de la estación Hamburgo de la Línea 1 del Metrobús, así como de la estación Insurgentes del Metro CDMX.

Su apertura oficial será el próximo 21 de agosto de 2026, curiosamente el mismo día en que dará inicio el Gundam Summer Event 2026 en el Frontón Bucareli de la CDMX.

Todo indica que Bandai Namco quiere que sea algo grande esta apertura, al combinarla con su evento de una de sus marcas estrella en lo que se refiere a coleccionismo a nivel mundial.

¿Qué habrá en la tienda de Bandai Namco en CDMX?

Por lo que se sabe, la tienda de Bandai Namco en CDMX contará con mercancía oficial de Gashapon, Tamagotchi, Dragon Ball, Tamashii Nations y Gunpla, entre otras cosas.

Es decir, la tienda de Bandai Namco en CDMX traerá las mismas marcas que se han podido ver en eventos como la CCXP y La Mole en años recientes.

Insiders señalan que pondrán especial énfasis en los Gashapon, los coleccionables de Gundam y los Tamagotchi, que son los más solicitados en general.

Aunque no descuidarán la parte de las figuras de animes como el mencionado Dragon Ball, One Piece y Naruto, además de muchas otras.