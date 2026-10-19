Banamex fortaleció su posición financiera en los mercados internacionales al concretar una colocación de 900 millones de dólares en instrumentos de capital híbrido Additional Tier 1 (AT1), una operación que despertó un fuerte interés entre inversionistas globales.

La transacción registró una sobresuscripción impulsada por participantes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, reflejando la confianza en Banamex.

De acuerdo con directivos del banco, los recursos obtenidos contribuirán a reforzar su estructura de capital y respaldar sus planes de crecimiento bajo una estrategia financiera disciplinada.

Banamex capta 900 millones de dólares en mercados internacionales

Los instrumentos emitidos por Banamex tienen carácter perpetuo, pagan una tasa de interés anual del 9.50% y cuentan con la opción de ser amortizados anticipadamente por el banco a partir de los 5.5 años de su emisión.

Asimismo, obtuvieron calificaciones crediticias de Ba2 (hyb) por parte de Moody’s y BB- por S&P, y se encuentran listados en la bolsa Euronext Dublin Global Exchange Markets.

Patricio Diez de Bonilla, director general de Finanzas (CFO) de Banamex, destacó que esta operación constituye la segunda transacción exitosa del banco en los mercados internacionales de capitales durante el año.

El directivo subrayó que el resultado refleja la fortaleza de la franquicia y la confianza de los inversionistas en su modelo de negocio, respaldando sus objetivos de crecimiento bajo una gestión disciplinada