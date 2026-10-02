MÉXICO. - Tener una tarjeta de crédito puede facilitar muchas cosas: comprar en línea, acceder a meses sin intereses o resolver un gasto inesperado. Pero hay un momento del año que probablemente ningún tarjetahabiente espera con demasiada emoción: el cobro de la anualidad. Pero Banamex decidió cambiar eso.

A partir del 30 de julio de 2026, los tarjetahabientes Banamex pueden manejar mejor sus gastos pues la “anualidad” dejó de concentrarse en un solo pago y comenzó a distribuirse en parcialidades mensuales. En otras palabras, en lugar de recibir un solo cobro una vez al año, se repartirá en cargos mucho más pequeños a lo largo de 12 meses, así lo sentirás como si fuera la suscripción a alguna app de streaming.

Más ligero al bolsillo, más previsibilidad

Pensemos en cualquier gasto anual. Sabemos que llegará, sabemos aproximadamente cuándo y aun así tiene la extraña habilidad de aparecer justo el mes en el que también tuvimos que pagar el seguro del coche, comprar unos boletos o reemplazar ese electrodoméstico que decidió descomponerse sin consultar nuestro presupuesto.

Con una mensualidad, ese gasto puede integrarse con mayor facilidad a los pagos recurrentes que ya tenemos contemplados cada mes.

Por poner un ejemplo ilustrativo, la comisión por administración actual de la tarjeta ORO Banamex es de $1,230 sin IVA, en lugar de hacer un solo pago anual, con el esquema mensual se divide en 12 pagos de $102.5, con ello lograrás convertir un gasto grande y ocasional en uno más pequeño y predecible. Eso puede hacer una diferencia al momento de organizar el presupuesto.

La ventaja está en la flexibilidad.

El cambio anunciado por Banamex no implica un incremento ni una reducción del costo total de la Comisión por Administración. Lo que cambia es la forma de cobrarla: el importe que antes se pagaba en una sola exhibición se distribuye en 12 pagos mensuales.

Para muchas personas resulta más sencillo contemplar una cantidad pequeña dentro de sus gastos de cada mes que reservar una suma mayor para un momento específico del año. Es una lógica muy similar a la que ya utilizamos con servicios de streaming, telefonía, internet o plataformas digitales: sabes cuánto tienes que considerar periódicamente y puedes incorporarlo a tu presupuesto.

No habrá cobros dobles

Si un cliente cubrió su Comisión por Administración antes del 30 de julio de 2026, no tendrá que empezar inmediatamente con los pagos mensuales. El nuevo esquema comenzará a aplicarse cuando llegue el siguiente aniversario de su tarjeta, sin cargos adicionales durante el periodo que ya fue cubierto. La idea es que la transición sea gradual y respete el periodo que cada usuario ya pagó.

¿Aplica para todas las tarjetas Banamex?

El nuevo esquema contempla 13 productos, entre ellos Clásica, Oro, Platinum, Descubre, Explora, Conquista, distintas versiones de Bsmart, Costco, La Comer Card, “LineUp”, Teletón y Affinity Card, tanto para titulares como para tarjetas adicionales.

La tarjeta “Joy” queda fuera porque no cobra Comisión por Administración, mientras que The Home Depot Banamex y Beyond Banamex conservarán sus condiciones actuales, es decir, el cobro de la Comisión por Administración para estos productos seguirá siendo anual.

Consulta las mensualidades correspondientes para tu Tarjeta de Crédito Banamex en Banamex.com/mensualidad.

Una actualización más acorde con cómo gastamos hoy

Al final, el cambio no pretende reinventar la tarjeta de crédito. Hace algo bastante más sencillo: adaptar uno de sus costos a la forma en que las personas administran sus gastos en el día a día.

Pasar de una anualidad a una mensualidad permite saber con mayor claridad cuánto destinar cada mes al producto, reduce el impacto de encontrarse con un cargo grande en un solo estado de cuenta y facilita integrar la Comisión por Administración al presupuesto habitual.

Y en unas finanzas personales donde tener claridad sobre cuándo y cuánto vamos a pagar puede ser tan importante como el precio mismo, repartir ese costo durante el año puede ser una decisión bastante práctica.

Los productos y servicios Banamex son emitidos por Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex. Requisitos de contratación, comisiones y condiciones de uso digital en Banamex.com. Oferta para residentes en México. Sujeto a autorización. Tarjeta Oro Banamex: CAT Promedio 83.5% Sin IVA. Del 27/07/2026 al 27/01/2027. La Comisión por Administración se cobra 1 vez al mes. Si el pago de tu Comisión por Administración fue realizado antes del 30 de julio de 2026, el cobro se aplicará de manera mensual hasta que se cumpla tu aniversario. Mientras tanto, no se realizará ningún cargo adicional.