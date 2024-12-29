El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo presentó sus exigencias a la SICT ¿De qué se trata? En esto consisten .

De acuerdo con denuncias de los sindicalizados, desde el mes de septiembre no se les ha pagado sus salarios que abarcan hasta la segunda semana de diciembre.

De igual forma, los trabajadores denuncian que tampoco se les ha pagado las prestaciones por el trabajo de jornadas extraordinarias.

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo denunció falta de pagos a la SICT

En una carta enviada a Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se denuncia que los controladores aéreos trabajaron horas extras sin que se les pagara lo correspondiente.

La misiva fue enviada por José Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, donde se evidencia el adeudo de varia s quincenas que abarcan desde septiembre a diciembre 2024.

“Tenemos registro de que nuestros compañeros obligados a trabajar jornadas extraordinarias no han recibido el pago correspondiente desde la segunda quincena de septiembre ni se ha recibido la segunda quincena de diciembre” , denuncia José Covarrubias.

Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo hace exigencias a la SICT (Comunicado)

Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo hizo estas exigencias a la SICT

José Covarrubias también denunció que “es evidente la grave falta de personal, las malas condiciones de infraestructura y comunicaciones en las diversas estaciones para proporcionar el servicio de control de tránsito aéreo y las continuas fallas en los equipos”.

Ante ello, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo pide lo siguiente:

Pago inmediato de los adeudos pendientes

Regularización de los pagos correspondientes

José Covarrubias señaló que hacen responsable a la SICT de las consecuencias que pudieran resultar de la transgresión a las normas aeronáuticas.

Así mismo, también se responsabiliza a la SICT de otras consecuencias que resulten de esta vulneración a la seguridad aérea de México.