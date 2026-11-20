Las acciones de Anthropic, empresa desarrolladora de inteligencia artificial (IA) y creadora de Claude, registraron una nueva jornada de pérdidas este viernes 20 de noviembre de 2026, luego de desplomarse hasta 13% en las operaciones de Wall Street.

La caída de Anthropic ocurrió apenas un día después de su histórico debut bursátil, cuando sus títulos alcanzaron un precio de 97.17 dólares, un avance de 17% respecto a su oferta pública inicial (OPI), fijada en 83 dólares.

Sin embargo, la euforia duró poco y las acciones de Anthropic regresaron a niveles cercanos a su precio de salida.

Anthropic cae y profundiza el desplome de las acciones tecnológicas

El retroceso de Anthropic coincidió con una nueva ola de ventas en el sector tecnológico, pues el Nasdaq Composite llegó a perder 3.6% durante la jornada, mientras que el S&P 500 retrocedió alrededor de 1.8%, de acuerdo con reportes de mercado.

Según Morningstar , el debut de Anthropic no consiguió recuperar la confianza de los inversionistas en el sector de inteligencia artificial, y de acuerdo con Michael Field, estratega jefe de renta variable de la firma, señaló que el breve respiro que había generado la salida a bolsa terminó rápidamente.

Anthropic (Dado Ruvic/Illustration / REUTERS )

Entre las preocupaciones destacan las enormes inversiones en infraestructura de IA y las dudas sobre su rentabilidad, así como los mayores costos de financiamiento y la incertidumbre en el sector de semiconductores tras la salida de Jensen Huang de Nvidia.

Así, la caída de Anthropic refleja un problema que va más allá de una empresa: Wall Street comienza a cuestionar cuánto valen realmente las compañías de inteligencia artificial y cuándo podrán convertir sus inversiones multimillonarias en ganancias.