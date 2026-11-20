Este jueves 19 de noviembre, Anthropic registró el mayor debut bursátil de la historia en Estados Unidos.

La compañía de inteligencia artificial logró recaudar, bajo el símbolo “ANT”, 81 mil 300 millones de dólares en su oferta pública inicial (OPI) en el Nasdaq, y 26 mil millones más en un colocación privada simultánea.

El estreno de Anthropic en la bolsa de valores es considerado crucial para la industria de la IA debido a que es la primera empresa que pone sus acciones a la venta dentro del mercado público.

Así fue el debut bursátil de Anthropic

La empresa Anthropic fijó un precio de salida de 83 dólares por título. Sin embargo, en su apertura experimentó un alza del 34%, logrando los 111.50 dólares por acción.

Posteriormente, registraría su máximo intradía de 115.10 por título, cerrando la sesión a 97.65 dólares; es decir, con un incremento del 17% respecto a su salida a bolsa.

Con su precio de arranque, Anthropic aumentó su valoración a cerca de los 2 billones de dólares, superando a SpaceX en su debut bursátil.

Anthropic (Michelle Rojas)

Gracias al comportamiento de Anthropic en la bolsa, expertos señalaron que la compañía de IA había tomado el relevo de Nvidia como referente el sector.

El debut de Anthropic provocó que los índices de Wall Street cayeran, ya que el Nasdaq bajó 1.55%, el S&P 500 un 1.59%, el Nasdaq Composite 2.25% y el Down Jones 1.95%.