Durante un evento celebrado el lunes 19 de octubre, se confirmó que Andrés Conesa, quien se desempeña como CEO de Aeroméxico, toma el liderazgo del Comité Ejecutivo de ALTA.

Este nombramiento coloca a Andrés Conesa al frente del principal organismo representativo de las aerolíneas en América Latina y el Caribe, encomendándole la tarea de coordinar los esfuerzos estratégicos del gremio.

Andrés Conesa asumirá el liderazgo del Comité Ejecutivo de ALTA

En un comunicado, la organización precisó que Andrés Conesa resultó electo presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) para el periodo 2026-2027.

La designación ocurre en una etapa coyuntural en la cual la industria busca afianzar la infraestructura aeronáutica y expandir la conectividad en diversos mercados continentales.

Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, toma el liderazgo del Comité Ejecutivo de ALTA (Mario Jasso / Cuartoscuro / Mario Jasso)

Durante el anuncio formal, la cúpula saliente y los directivos de ALTA coincidieron en que Conesa facilitará un diálogo fluido y estructurado entre las empresas aéreas, las autoridades gubernamentales locales y los socios comerciales del sector.

Tras recibir el respaldo unánime de los miembros de la agrupación, el nuevo presidente enfatizó su compromiso de impulsar una agenda enfocada en la competitividad regional, la eficiencia operativa y el desarrollo sostenible de la aviación.

De acuerdo con la visión planteada por ALTA, las metas buscarán traducir el potencial de crecimiento aéreo en beneficios tangibles para millones de usuarios y en un estímulo permanente para la economía regional.

La cúpula ejecutiva se completará con la participación de líderes como Copa Airlines, ABRA Group, JetSMART, Aerolíneas Argentinas y Sunrise Airways, garantizando un equipo multidisciplinario enfocado en encarar los retos operativos de la aviación continental.

Por su parte, Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group, concluirá su gestión al frente del consejo para asumir la vicepresidencia del órgano directivo.