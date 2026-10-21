Amigo LNG: Sener dice que la planta sumará 4% más de buques en Guaymas

La secretaria de Energía, Luz Elena González, dio detalles sobre la situación del proyecto Amigo GNL, una iniciativa de exportación de gas natural licuado en Guaymas, Sonora, que actualmente enfrenta una pausa debido a conflictos legales de carácter ambiental.

Esta planta de licuefacción, promovida por Epcilo LNG y LNG Alliance, ocuparía una fracción mínima del parque industrial pesquero General Rodolfo Sánchez Taguada, una zona que ya cuenta con antecedentes de alteración industrial.

Asimismo, Luz Elena González señaló que la operación marítima implicaría un flujo reducido de embarcaciones y contaría con una capacidad de almacenamiento similar a la de otras terminales operadas en el territorio nacional.

“En cuanto al tránsito marino, el gas va a salir por un máximo de cinco buques al mes, es decir, 60 buques al año, lo que representa solo el 4 por ciento de las embarcaciones que ya transitan actualmente por la zona” Luz Elena González

Sener defiende proyecto Amigo GNL al asegurar que solo sumará 4% más de buques en Guaymas

Durante la conferencia del 21 de octubre, Luz Elena González Escobar presentó los datos técnicos e indicadores clave para explicar la dimensión territorial y operativa proyectada para la planta Amigo LNG en Guaymas, Sonora.

Precisó que el proyecto contempla una superficie de 41.7 hectáreas, lo que equivale únicamente al 0.005% del territorio municipal de Guaymas.

“La planta Amigo LNG es una planta de licuefacción que, en total, tiene una superficie de 41.7 hectáreas, que es el 0.005 por ciento del territorio del municipio de Guaymas” Luz Elena González

La planta se instalaría dentro del Parque Industrial Pesquero General Rodolfo Sánchez Taboada, en un área donde ya operan desde hace años empresas industriales, portuarias, de cabotaje y de pesca.

“Esta planta se pretende instalar en el parque industrial pesquero General Rodolfo Sánchez Taboada que desde hace años operan empresas de carga industrial, comercio exterior, cabotaje y de pesca. O sea, ya es un área impactada” Luz Elena González

Luz Elena González detalló que la salida de gas se realizaría a través de un máximo de 5 buques al mes (hasta 60 buques al año).

Esto representaría únicamente un 4% adicional respecto a las embarcaciones que ya navegan por esa ruta marítima.

Señaló que la terminal contará con una capacidad de almacenamiento de hasta 290 mil metros cúbicos de gas natural, una escala similar a la de las otras cinco terminales de gas natural existentes en el país (ubicadas en Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Manzanillo).

“La planta también va a tener una instalación de almacenamiento de hasta 290 mil metros cúbicos de gas. Tenemos otras cinco terminales de gas natural en el país, dos en Tamaulipas, una en Baja California Norte, una en Baja California Sur y otra más en Manzanillo. Y las capacidades son más o menos las mismas y nos permite también tener almacenamiento en esta zona” Luz Elena González

¿Cuál es la polémica con el proyecto Amigo GNL en Guaymas, Sonora?

El proyecto de gas natural Amigo LNG en Guaymas, Sonora, se encuentra detenido legalmente debido a la suspensión dictada dentro del juicio de amparo 352/2026 por inquietudes sobre sus posibles impactos ecológicos.

Aunque la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) emitió la autorización ambiental el 13 de abril de 2026, esta fue incorporada posteriormente al litigio judicial.

El Gobierno Federal ha afirmado que la planta no continuará construyéndose mientras el amparo siga vigente y no se concluyan las revisiones ambientales para proteger el Golfo de California.

Diversos sectores han manifestado preocupación por los riesgos ambientales asociados al almacenamiento masivo de gas natural y al tráfico de buques metaneros.

En respuesta, el gobierno defiende que la planta se proyectó en el Parque Industrial Pesquero General Rodolfo Sánchez Taboada -una zona que ya cuenta con impacto industrial y portuario previo- y que las 60 embarcaciones anuales estimadas representarían solo un 4% de incremento sobre el tránsito marítimo actual.