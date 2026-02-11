BMW, el fabricante de automóviles y motocicletas que ofrece servicios de primera clase, innovación y tecnología, inició este 2026 con el pie izquierdo.

BMW está retirando miles de sus automóviles del mercado global cientos por una falla mecánica que representa un riesgo de incendio.

Un portavoz de la compañía con sede en Múnich, Alemania, informó mediante la agencia Reuters, que los vehículos que han salido de circulación alcanzan una cifra de seis dígitos.

Declaración que coincide con lo ventilado por el portal Kfz-betrieb, el cual indica que han sido retiradas 575.000 unidades.

¿Por qué BMW está retirando sus vehículos?

En los últimos meses, clientes de BMW se han quejado del funcionamiento de sus autos, por lo que la empresa evaluó los comentarios y los comparó con los servicios de mantenimiento que se han llevado a cabo.

Se concluyó que algunas unidades presentan fallas en el motor de arranque.

La causa principal es un aumento de desgaste en el interruptor magnético tras un elevado número de arranques, lo que podría provocar un incendio en el vehículo en el peor de los casos.

Automóvil BMW (Especial)

¿Cuáles son los modelos de autos que BMW está retirando?

En diciembre de 2025, BMW retiró más de 330,000 vehículos a nivel mundial, cifra que ha ido en aumento.

En aquel momento se habló de riesgo de incendio por corrosión en el relé de arranque.

Los modelos que fueron retirados son:

BMW Z4 (2019-2022)

330i (2019-2021)

X3/X4/530i/540i (2020-2022)

430i (2021-2022)

230i (2022)

No es la primera vez que el fabricante de autos retira unidades, en 2024 dejaron de circular 720,000 por fallas en la bomba de agua eléctrica.

Por lo que al igual que en aquella ocasión, BMW pide a sus clientes llevar sus vehículos a la concesionaria más cercana si notan algo extraño en el funcionamiento de su motor.

La compañía brindará el servicio requerido y de ser necesario reemplazará el motor de arranque de forma gratuita.