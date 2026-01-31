La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala fue exhibida por usar una camioneta BMW X5 blindada.

Causado interés sobre el costo de la camioneta BMW X5 blindada que utiliza Guadalupe Taddei; esto es lo que sabemos.

Esto cuesta la camioneta BMW X5 que utiliza Guadalupe Taddei

La camioneta BMW X5 que utiliza Guadalupe Taddei se trata de un automóvil de lujo tipo SUV deportiva de alto rendimiento y tecnología avanzada, por lo que su precio se estima entre el millón 600 mil pesos y los 2 millones 194 mil 900 pesos.

Con ello, los precios estimados de la camioneta BMW X5 nueva son:

BMW X5 xDrive40i: Cerca del millón 660 mil pesos al millón 700 mil pesos

BMW X5 xDrive50e (Híbrida): Entre el millón 939 mil 900 pesos a los 2 millones 134 mil 900 pesos

BMW X5 M60i/M Competition: Entre un millón 850 mil y los 2 millones 179 mil 900 pesos

Cuánto cuesta una BMW X5 blindada como la que usa Guadalupe Taddei (BMW )

Blindaje en camioneta BMW X5 que utiliza Guadalupe Taddei elevaría su costo en casi 5 millones de pesos

No solo la camioneta BMW X5 utiliza Guadalupe Taddei del INE se maneja en un gran costo, pues este aún es más elevado más debido al blindaje, al ser automóvil de lujo, lo acercaría a casi 5 millones de pesos de inversión.

Ya que el blindaje nivel 5 el cual se maneja para este tipo de camionetas como la BMW X5 de Guadalupe Taddei, en México su precio oscila entre los 2 millones de pesos y hasta los 3.6 millones de pesos.

Este tipo de blindaje en camionetas como la BMW X5 de Guadalupe Taddei está diseñado para resistir armas de alto poder, como fusiles de asalto, rifles de alta potencia, armas cortas y explosivos tales como granadas de fragmentación.