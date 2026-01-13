Pasó casi un mes desde que Justo anunció el cierre de sus operaciones en México. Sin embargo, sus proveedores siguen sin ser liquidados porque hasta el dueño desapareció.

Los proveedores con los que Justo quedó endeudado incluso están dando por perdido su dinero, pues así como pasó con los usuarios de la aplicación ellos se enteraron de su cierre un día antes.

Justo no ha liquidado su deuda con sus proveedores

El 15 de diciembre Justo terminó sus operaciones en México, anunciando a los usuarios de su aplicación horas antes del cierre, pero lo mismo le hizo a sus proveedores a quienes aún les debe dinero.

En una nota realizada por El Economista, proveedores de Justo que pertenecen al sector de las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) confirmaron que dueños de la app aún no les liquidan los últimos pedidos.

Un ejemplo de esto es Solhimex, enfocado en productos de limpieza, quienes tienen dos facturas pendientes de cobro y no han recibido respuesta a sus correos ni mensajes.

Incluso el entrevistado de Solhimex aseguró que Justo no dio indicios de su cierre, pues hasta días antes les pidieron las “promociones del mes” además de que habían realizado la última entrega sin saberlo.

Ante el cierre inesperado de Justo, la empresa anteló que iba a ser difícil cobrar el dinero pendiente porque les avisaron del fin de sus operaciones horas antes del comunicado oficial el 15 de diciembre.

Aunque se desconoce si Solhimex ha emprendido acciones legales contra Justo por la deuda que asegura “no son de montos que nos hagan perder el sueño” hay una Pyme que sí está accionando por la vía legal.

Todo Marisco, una proveedora de mariscos, aseguró que hasta el 12 de diciembre todo marchaba bien con Justo, pues levantaron un pedido que incluso llevó precios elevados al doble.

Todo marisco, Pyme con la que Justo está endeudado. (Instagram/todomariscomx)

Sin embargo, señaló que creyó se debía a la temporada e hizo caso omiso del incremento por la aplicación.

A diferencia de Solhimex, la trabajadora de Todo Marisco compartió que se enteró como usuaria de Justo pues en su empresa no recibieron “aviso previo personalizado” sobre el cierre de operaciones.

Los proveedores con los que Justo tiene deuda pendiente

Aunque se habló de dos casos de proveedores que tienen pendientes facturas a cobrar con Justo, existen más casos de Pymes afectadas.

Estos son los proveedores de Justo que han confirmado se les debe dinero: