La empresa Justo se va de México luego de seis años de operaciones en el país; ya anunció la fecha en que dejará de dar servicio.

Aunque Justo era una de las alternativas para hacer el supermercado online, la empresa de operar en México aunque procesará unos últimos pedidos.

Justo deja México y anuncia la fecha final de sus operaciones

El supermercado online, Justo, anunció que cierra sus operaciones en México poniendo como fecha final del 15 de diciembre de 2025.

Antes de que termine el año, Justo confirmó que tras seis años operando en el país, lo dejará por “factores financieros, operativos y estratégicos”.

Colocando un comunicado en todas sus vías de comunicación fue que Justo agradeció a sus consumidores por confiar en ellos para hacer su supermercado.

“Gracias por confiar en una forma distinta de hacer el súper, por elegir productos más frescos, apoyar a productores mexicanos y creer, junto con nosotros, que era posible hacer las cosas mejor”. Comunicado de Justo.

Justo anuncia su salida del mercado en México. (justo.mx)

Ante el anuncio de Justo, sus usuarios creen que la baja de la aplicación se debió a que disminuyó la calidad en su servicio y eso los llevó a la quiebra.

Justo no se irá de México sin antes terminar con los pedidos de sus usuarios

Aunque Justo compartió que deja México a partir del 15 de diciembre, aseguró que cumplirá los pedidos ya programados.

La aplicación dejó claro que aunque el 15 de diciembre cierra operaciones, todos los pedidos que fueron procesados antes de esa fecha serán entregados.

Asimismo, Justo subrayó que lo mismo pasará con aquellos usuarios que decidieron programar la entrega de sus pedidos después de dicha fecha.