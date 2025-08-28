Starbucks México tiene una promoción del 40% de descuento, por lo cual te diremos la fecha, los productos y cómo aplicar esta oferta.

Y es que a través de redes sociales, se dio a conocer esta promoción de Starbucks México con el 40% de descuento, y te decimos de qué se trata.

Starbucks México tiene el 40% de descuento en los siguientes productos

Tal y como se reveló, Starbucks México cuenta con una nueva promoción: 40% de descuento en productos seleccionados.

De acuerdo al comunicado en redes, la mayoría de su mercancía tendrá este 40%de descuento como:

Tazas

Termo

Vasos reutilizables

Llaveros

Stopper

Straw stopper

Prensa de café

Pour Over Cone

Cold Brew Maker

Taza blanca

Taza verde

Descuento en Starbucks México (Starbucks)

Esta promoción de Starbucks México el 40% de descuento en varios de sus productos, puede aplicarse en un mismo ticket o cuenta.

Sin embargo, la mercancía que no aplicará para esta promoción en Starbucks México, es la mercancía básica o la que se le conoce como Core, ni la línea Been There, Chemex ni ningún producto que haya sido lanzado a partir del 12 de agosto.

Al comprar cualquiera de los productos en promoción de Starbucks México, la bebida de cortesía que suele darse cuando se adquieren, tampoco aplicará en esta ocasión.

Bazar Starbucks en CDMX (Athar Khan / Unsplash)

¿Cuándo y cómo aplicar el 40% de descuento en los productos de Starbucks México?

La promoción del 40% de descuento en Starbucks México, se llevará a cabo del 28 al 31 de agosto del 2025.

Además, la promoción del 40% de Starbucks México, será válida únicamente en tienda física, es decir que no aplican modalidades Pick Up o Delivery.

También esta promoción de Starbucks México es válida para todo el público; es decir que no importa si eres o no miembro Reward Gold.

Por lo que la mercancía que cuente con el 40% de descuento en Starbucks México, estará sujeta a disponibilidad de la tienda, ya que no se van a resurtir ningún tipo de modelo.