México. - El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Bardeja, informó que 8 familias dedicadas a la explotación de agua en Chihuahua, y que participan en las protestas en contra del cumplimento del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos (EU), acaparan el 12 por ciento del volumen total que debe entregarse como parte del acuerdo.

En la conferencia mañanera del presidente AMLO, Mejía Berdeja expuso que dichas familias tienen vínculos con políticos locales que se han dedicado a promover las movilizaciones en sitios como la presa de La Boquilla, en San Francisco de Conchos. Destacó sobre todo el caso de una familia nogalera: los Urionabarrenechea, quienes concentran hasta un 4 por ciento de agua del total de lo que debe entregarse a EU y que además, tienen vínculos con el exgobernador César Duarte, quien se encuentra en proceso de extradición de territorio estadounidense.

En su intervención, la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, reiteró que el cumplimento del Tratado no representa riesgo para los recursos de los pobladores locales. En el caso de Chihuahua el volumen de entrega pactado se ha venido reduciendo en los últimos años. Expuso que muchas de las concesiones a las familias señaladas se realizaron en administraciones anteriores.

Las 8 familias acaparadoras tienen acceso a los pozos para uso agrícola de la cuenca del Río Conchos con hasta 36 milímetros cúbicos de aprovechamiento. En el caso de los Urionabarrenechea, su aprovechamiento representa el 4 por ciento del volumen comprometido con el vecino país del norte.

Ricardo Mejía Berdeja recordó que el tema del agua es de seguridad nacional, y que las presas son consideradas como "instalaciones estratégicas de seguridad", debido que protegen de desastres hidrometeorológicos y contribuyen a la seguridad alimentaria y energética.

Señala gobierno a familia Urionabarrenechea por conflicto en Chihuahua

La familia Urionabarrenechea está encabezada por los hermanos Andony y Tomás. Del primero, la SSPC lo identifica militante del PRI y presidente de la Asociación Nogalera, con varias concesiones de pozos mayores para el estado de Chihuahua. Andony está casado con Alejandra Javalera, cuyo padre, Raúl Enrique Javalera Real, se desempeñó como director de la Junta Central de Aguas y Saneamiento del estado de Chihuahua durante el gobierno de César Duarte.

Por su parte, Tomás Urionabarrenechea Sánchez es señalado como dueño de una empresa de nuez, además de que junto Duarte encabezó también una procesadora en el mismo sector.

Otra de las familias señalada son los Porras Muñiz , señalados como "cebolleros" y cuyo sobrino, el diputado local Jesús Valenciano García, dio un ultimátum a miembros de la Guardia Nacional (GN) sobre su presencia en la zona de conflicto.

Eduardo Abelardo Porras Muñiz es uno de los principales promotores de las protestas. Se dedica a la tala y pertenece al Comité Estatal del Sistema Producto Cebolla de Chihuahua.

Mejía Bardeja también reparó en los presuntos acercamientos entre Javier Corral y sus antecesores José Reyes Baeza y Fernando Baeza Meléndez, quienes también habrían gestionado para beneficio de colaboradores locales.