Fue un GRAN DÍA 🤩❤️. Muchísimas gracias a todos, Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito y a todas y todos quienes nos acompañaron en este día de fiesta y amor. Siempre he dicho, la Cuarta Transformación la construimos UNIDOS y hoy no me queda duda de ello. ¡¡¡LOS AMO!!! pic.twitter.com/D3DWxrqtXW

— Marina del Pilar (@MarinadelPilar) March 22, 2021