México.- El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es por conveniencia que su hermano Arturo hizo público su apoyo al precandidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, el senador con licencia Héctor Yunes Landa.

El día de hoy, Arturo López Obrador convocó a los medios de comunicación de Xalapa para señalar que el priista es la “persona más preparada para llevar los destinos de Veracruz” durante los dos años que durará la próxima gubernatura del estado.

Luego de que su esposa Carol Jessica Moreno Torres fuera nombrada oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Arturo López descalificó al candidato de Morena, el diputado federal con licencia Cuitláhuac García Jiménez, al asegurar que no es una persona apta ni preparada para tomar las riendas del estado.

Ante estas declaraciones, el ex candidato presidencial recurrió a su cuenta de Facebook para afirmar que el apoyo de su hermano está del lado de la corrupción porque le conviene.

“Hoy me enteré que mi hermano Arturo declaró que apoya al candidato del PRI en Veracruz. Somos familia, pero él está por conveniencia del lado de los corruptos”, aseguró.

Asimismo, reiteró su respaldo al candidato de Morena, quien señaló, “por su honestidad, la única opción para ese sufrido pueblo y saqueada entidad es Cuitláhuac García Jiménez”.

El día de hoy, el ex Jefe de Gobierno capitalino estuvo de visita en Villahermosa, Tabasco, donde participó en un acto de apoyo a Octavio Romero.