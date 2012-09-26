En la discusión de la reforma laboral, propuesta por el Ejecutivo federal, cada fracción hace su trabajo de acuerdo con las instrucciones de su propio partido, aseguró el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Carlos Aceves.

Rechazó que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reciba línea para que en la discusión de la iniciativa, con carácter preferente, se logre la aprobación.

“Esos tiempos quedaron atrás, ahora hay un intercambio de opiniones”, señaló el legislador priista, quien aclaró que no se debate en torno al Artículo 123 ni tampoco se trata de una reforma constitucional.

Luego de declarar un receso de la comisión legislativa, que preside Aceves del Olmo, subrayó que no hay unanimidad en el proyecto de dictamen correspondiente y que cada fracción hace su trabajo.

“Hay algunos que sólo buscan hacerse publicidad, y si el PAN insiste en la transparencia y en la autonomía sindical, pues que la lleve a cabo en sus sindicatos”, externó.

El legislador de filiación cetemista comentó que el documento, cuenta con todo lo reglamentario y la exposición de motivos que es lo que todo proyecto de dictamen debe contener.

“Lo fundamental ahí está, pero el articulado puede ser modificado en el transcurso de las próximas horas”, explicó.

Por separado el secretario de la instancia legislativa, el perredista Martí Batres, señaló que el PRD y el Frente Legislativo de Izquierda insistirán para que se tomen en cuenta los demás documentos que fueron entregados a la comisión para mejorar el dictamen final.

A su vez el panista Ricardo Anaya aseveró que lo más importante es que ya se tiene un proyecto de dictamen sobre la iniciativa que reforma y adiciona la Ley Federal de Trabajo, el cual debe cotejarse con el documento entregado el lunes pasado para poder regresar a la sesión de la comisión e iniciar el debate.

Confió que este miércoles se apruebe el dictamen en lo general y se reserve un ciento de articulados que discutirán según el reglamento de sesiones, para concluir a más tardar el 30 de septiembre, que es el plazo constitucional para una reforma preferente presidencial.

El diputado federal remarcó que la instrucción que tienen los panistas es la de insistir en la transparencia sindical y en la rendición de cuentas de cuotas a los agremiados.