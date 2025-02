Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, reveló que al senador Félix Salgado Macedonio no le gustaron sus burlas por la reforma contra el nepotismo.

El 5 de febrero, desde el Teatro de la República, en Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre el envío de dos iniciativas al Congreso de la Unión para erradicar la posibilidad de reelección y prácticas de nepotismo en cargos de elección popular.

En ese marco, Gerardo Fernández Noroña destacó el hecho de que Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio tendrán que esperar 6 años para competir por las gubernaturas de Zacatecas y Guerrero, ya que David Monreal y Evelyn Salgado (hermano e hija de los funcionarios) son los actuales gobernadores de dichas entidades.

“No. Están en su derecho de buscarlo y lo podrán hacer seis años después que sus familiares hayan dejado el cargo. O sea, no hay una prohibición a que puedas participar. Lo que se plantea es que tengas que esperar un periodo, ¿no? Si es de alcaldía de tres años, y si es gubernatura o Presidencia de la República es seis”.

Félix Salgado Macedonio vs Gerardo Fernández Noroña (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña rechazó haberse burlado de Félix Salgado Macedonio por la reforma contra el nepotismo y explicó que su compañero senador se dijo “dolido” por sus comentarios en un grupo de Whatsapp que comparten los senadores de Morena.

Por medio de una transmisión en vivo a través de Facebook, Gerardo Fernández Noroña achacó el tema de las burlas a “la prensa intrigante”:

“En el chat de los senadores él comentaba dolido porque pensó que yo había ironizado ayer cuando dije que tendría que esperar. Me reclamaba que no era correcto que ironizara. Le dije ‘no, yo te tengo estima, yo expuse y ya ves como es la prensa de intrigante (...) Yo lo dije sin ninguna ironía, yo di por hecho que si se va a aprobar, tendrán que esperar un periodo, pero nunca ironicé ni me burlé ni nada parecido“.

Gerardo Fernández Noroña