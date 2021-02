El presidente AMLO lleva a cabo su conferencia mañanera de este 8 de febrero desde Palacio Nacional

México.- El presidente AMLO lleva a cabo la conferencia mañanera de este lunes 8 de febrero desde Palacio Nacional, luego de pasar 2 semanas en confinamiento y recuperación por su contagio de coronavirus Covid-19.

En su primera aparición en público en 2 semanas, donde la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, estuvo al frentr de las conferencias, AMLO se dijo agradecido con el pueblo de México con los deseos que recibió durante su tiempo de contagio y aseguró estar listo para continuar desempeñando en plenitud sus funciones como titular del Poder Ejecutivo federal.

Como todos los lunes, el gobierno federal presentará videos sobre el avance de otras en diversos proyectos prioritarios de la llamada "Cuarta Transformación", como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL). Además, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, llevará a cabo el "Quién es quién" en los precios de los combustibles.

AMLO dice que generó anticuerpos ante Covid-19 y esperará instrucciones sobre su vacunación

AMLO dijo que por su contagio del coronavirus Covid-19 generó anticuerpos ante la enfermedad y ahora esperará a recibir instrucciones sobre cuándo recibirá la vacuna correspondiente.

En la conferencia mañanera de este lunes 8 de febrero, AMLO rechazó "saltarse la fila" en la vacunación contra el Covid-19, debido a que la autoridad debe poner el ejemplo ante la vacunación, y aseguró que esperará su turno conforme a lo programado en el Plan Nacional de Vacunación.

Aclaró que la vacunación en México se retomará a gran escala conforma a la llegada de nuevos de cargamentos de vacunas, y expuso que debido a los anticuerpos generados, esperará instrucciones del personal médico sobre en qué momento y cuál vacuna recibirá.

"Que como soy el presidente a mí me tienen que vacunar primero, no (...) Cuando me corresponda, además ahora que ya tengo anticuerpos, tengo que consultar cuándo sería conveniente vacunarme, todo indica que cuando uno padece Covid-19, tiene uno ya una protección" AMLO

AMLO recibió tratamiento antiviral para evitar afectación en los pulmones por Covid-19



AMLO informó que se sometió a un tratamiento antiviral y desinflamatorios durante el tiempo que estuvo enfermo del coronavirus Covid-19.

En su conferencia mañanera de este lunes 8 de febrero, AMLO confirmó que recibió medicamentos como parte de un proyecto de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán".

Los medicamentos se le suministraron el lunes después de confirmarse su contagio y realizarle una radiografía donde se encontró que el virus ya estaba en sus pulmones. El equipo a cargo de su cuidado tuvo como director el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer.