Horacio Pagani de 69 años de edad, le mandó un mensaje a través de redes sociales a Don Huayra, pues reveló el nuevo auto del coleccionista mexicano.

Este es el nuevo auto de Don Huayra, coleccionista de autos mexicanos diseñado por Horacio Pagani

A través de un video, el ingeniero y diseñador de automóviles Pagani, dio a conocer el nuevo auto que diseñó para su amigo Carlos Peralta, mejor conocido en el mundo del automovilismo y coleccionismo como Don Huayra.

“Para nosotros, y hablo a nombre de toda la familia Pagani, es una enorme emoción tener esta oportunidad y el buen gusto que tú tienes, el de crear, configurar, personalizar estos autos” Horacio Pagani

Horacio Pagani reveló que era la primera vez que usaban el color en ese coche, hecho especialmente para Don Huayra; al igual que comentó que Carlos Peralta fue quien lo personalizó y configuró.

De acuerdo con lo que se sabe, este auto Pagani para Don Huayra sería el número 4 que reside en México, quien ya posee otros tres de la misma marca; se trata del Pagani Utopía Roadster.

El video de Horacio Pagani finalizó revelando que jamás había hecho un video para un cliente revelando el diseño de uno de sus autos y explicando ligeramente los detalles; sin embargo, Pagani le recordó a Don Huayra que “tú no eres un cliente, eres un gran amigo y te quiero mucho”.