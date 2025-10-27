¿Quién es Horacio Pagani? El es el dueño de Pagani que ha diseñado autos exclusivos de lujo para Don Huayra, por lo que te damos detalles de él como:

¿Quién es Horacio Pagani?

Horacio Pagani es un empresario que es conocido dentro del mundo del diseño automotriz de alta gama.

Nacido en Argentina, su pasión por los automóviles y el diseño se manifestó desde una edad temprana, Pagani emigró a Italia, la cuna de algunos de los fabricantes de automóviles más legendarios, para perseguir su sueño.

En Italia, Pagani trabajó con Lamborghini, donde contribuyó a proyectos innovadores, como el diseño del Countach Evoluzione, proporcionándole una valiosa experiencia y conocimiento de la ingeniería automotriz y los materiales avanzados, especialmente la fibra de carbono.

Posteriormente en 1992, Horacio Pagani decidió fundar su propia empresa automotriz: Pagani Automobili S.p.A.

Pagani Automobili es reconocida mundialmente por la fabricación de automóviles deportivos de lujo que son consideradas como obras de arte, pues cada vehículo es meticulosamente diseñado y construido a mano, utilizando materiales de la más alta calidad, incluyendo la aplicación de fibra de carbono para lograr una ligereza y resistencia.

Los modelos de Pagani, como el Zonda y el Huayra, son famosos por su estética, sus motores potentes de origen Mercedes-AMG y su rendimiento dinámico.

Carlos Peralta, mejor conocido como Don Huayra (Especial )

¿Qué edad tiene Horacio Pagani?

Horacio Pagani nació un 10 de diciembre de 1955, por lo que actualmente tiene 69 años de edad.

¿Quién es la esposa de Horacio Pagani?

Horacio Pagani está casado con Cristina Elizabeth Pérez, mejor conocida como Cristina Pagani quien se casó con Horacio cuando ella tenía solamente 19 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Horacio Pagani?

Al haber nacido un 10 de diciembre, Horacio Pagani pertenece al signo de Sagitario, uno de los tres signos que son relacionados con el elemento fuego.

Los Sagitario como Horacio Pagani, son conocidos por ser optimistas, aventureros y energéticos.

También suelen tener una mente abierta, les encanta explorar nuevas ideas y culturas, y poseen un gran sentido del humor; se caracterizan por su honestidad, a veces hasta el punto de ser demasiado directos, y su amor por la libertad e independencia.

¿Horacio Pagani tiene hijos?

Horacio Pagani tiene dos hijos:

Christopher Pagani

Leonardo Pagani

¿Qué estudió Horacio Pagani?

Horacio Paganio ingresó en 1974 ingresó a la Universidad Nacional de La Plata para estudiar diseño industrial, pero debido a los sucesos políticos en el país, anuló sus estudios.

Al siguiente año logró entrar en la Universidad Nacional de Rosario a estudiar ingeniería mecánica, pero debido a su alto conocimiento y facilidad de aprendizaje, abandonó sus estudios y, a los 22 años, debutó en el mundo de los automóviles de carreras diseñando un coche para la Fórmula 2 Renault.

También ganó un concurso de diseño del interior de una casa rodante, cuyo premio fue entregado por Oreste Berta, quien lo puso en contacto con Juan Manuel Fangio quien, a su vez, le dio cartas que le ofrecían trabajar en Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, De Tomaso, y más.

Horacio Pagani (@paganiautomobili / Instagram)

¿En qué ha trabajado Horacio Pagani?

En 1982, Horacio Pagani va a Italia, y aunque no consigue el puesto en Ferrari, lo hace en Lamborghini.

Entra como obrero metalúrgico y en 1987 se convierte en el ingeniero en jefe de Lamborghini, por lo que le sugiere a Ferruccio Lamborghini adquirir un Autoclave para la fabricación de piezas de fibra de carbono en el Lamborghini Countach.

Ferruccio no aprueba el proyecto y esto hace que Pagani pida un préstamo para fundar “Pagani Composite Research en 1988, colaborando directamente con proyectos para Lamborghini como el rediseño del Countach, el concepto P140 y el Lamborghini Diablo.

En 1991 se funda Pagani Modena Design, a fin de satisfacer la creciente demanda de los servicios de diseño, ingeniería específica y de producción de prototipos que existían.

Horacio Pagani (Pagani)

Horacio Pagani diseñó el nuevo auto de lujo a Carlos Peralta, mejor conocido como Don Huayra

Horacio Pagani subió un video a redes sociales en donde revela que diseñó un auto de lujo exclusivo para Don Huayra, es decir para el empresario mexicano Carlos Peralta; ambos siendo muy buenos amigos.

El último auto que Horacio Pagani le diseñó a Carlos Peralta, pertenece al modelo Pagani Utopía, siendo este el cuarto que adquiere Don Huayra y el mismo que residirá en México.