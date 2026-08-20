Quaker State busca convertirse en líder en el mercado mexicano de lubricantes para motos de reparto y movilidad, sector que tiene el mayor crecimiento dentro de la industria automotriz.

La firma estadounidense lanzó el nuevo lubricante Power Rider 4T 10W-40 Semi-Sintético que se suma al ya existente Power Rider 4T 20W-50 Mineral, productos que también contienen sus conocidas esferas fusion tech para proteger motores.

Mónica Cabrera, gerente de producto PCMO en CS Shell & Quaker State, dijo que la marca busca mantener su presencia en el país para cubrir al menos el 70 por ciento del mercado mexicano de lubricantes para motos.

“Somos hoy líderes en el mercado en la parte de automóviles… las motos nos están demostrando que quieren entrar en el protagonismo de la movilidad en las ciudades…” Mónica Cabrera. Gerente de producto PCMO en CS Shell & Quaker State

Quaker State busca liderazgo en el mercado de motos y repartidores

Quaker State, a través de Mónica Cabrera, dijo que busca llegar a usuarios de motos en el país ya que por cada tres usuarios de autos hay un usuario de moto y es el sector dentro de la movilidad que tiene el mayor crecimiento con 19.2 por ciento en el último año.

“Tenemos una industria de motocicletas que está creciendo a doble digito, al último año tiene un crecimiento de 19.2 por ciento. Estamos frente al producto más dinámico de la industria automotriz” Mónica Cabrera. Gerente de producto PCMO en CS Shell & Quaker State

El 60 por ciento del parque vehicular de motos en México son consideradas moto city, que incluye a emprendedores y quienes usan su moto como medio de movilidad.

El 40 por ciento de las moto city se usa para delivery o reparto de comida, medicamentos o paquetería mediante aplicación.

El sector de reparto por aplicación requiere el doble de mantenimiento para sus motocicletas en comparación con usuarios convencionales.

Las motos de aplicación en lugar de cambiar tres veces al año su aceite lubricante requieren hacerlo seis veces por año.

Quaker State: 5 estados concentran el 62% de motos

Quaker State descubrió en un estudio interno para el mercado mexicano que 62 por ciento del parque vehicular de motos se encuentra en cinco estados:

CDMX Estado de México Jalisco Puebla Nuevo León

La firma busca a dar soluciones a quienes han elegido a la motos como una herramienta de movilidad pero también de trabajo.