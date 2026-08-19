Quaker State refrendó su permanencia en México tras 95 años de presencia en el país, con el objetivo de mantener su liderazgo en el mercado de lubricantes.

“Somos una empresa que lleva más de 95 años dando lo mejor a los conductores, como líderes en la industria no habría razón para decir ya se acabó nuestra participación sino todo lo contrario… hoy quiero ser el más fuerte en la parte de motos… en la parte de diésel… somos un equipo muy fuerte que buscando seguir con presencia importante, con el liderazgo que hemos construido en el corazón de los mexicanos…” Mónica Cabrera. Gerente de producto PCMO en CS Shell & Quaker State

La compañía, que emplea a 700 personas en su planta de Naucalpan y oficinas corporativas, presentó el nuevo producto Power Rider 4T 10W‑40 Semi‑Sintético para motocicletas.

De acuerdo con Mónica Cabrera, gerente de producto PCMO en CS Shell & Quaker State, la marca busca responder a las necesidades del mercado mexicano y fortalecer su comunicación con Estados Unidos.

Quaker State mantiene presencia en México con 700 puestos de trabajo

Quaker State, nacida en Pensilvania, Estados Unidos, y establecida en México desde 1929, actualmente emplea a alrededor 700 personas entre personal de corporativo y su planta en Naucalpan, Estado de México.

“La empresa somos cerca de 700 personas... desde personas administrativas, la planta y la gente del centro de distribución” Mónica Cabrera. Gerente de producto PCMO en CS Shell & Quaker State

La cifra solo considera a Quaker State sin contar el personal contratado por las empresas que pertenecen a su conglomerado.

CS Shell & Quaker Satate actualmente tiene presencia en México a través de tres empresas:

Quaker State Shell Penzzoil

Quaker State: respondemos a las necesidades del mercado mexicano

A decir de Mónica Cabrera, Quaker State en México responde a las necesidades del mercado mexicano sin dejar de lado la comunicación con Estados Unidos.

“Tenemos mucha comunicación (con Estados Unidos)... están enterados de todos estos lanzamientos… tenemos esa libertad de poder ofrecer lo que realmente necesita el mercado… toda la información que vieron es de México” Mónica Cabrera. Gerente de producto PCMO en CS Shell & Quaker State

Quaker State es líder y pionero en la generación de fluidos funcionales para motores de última generación, es decir, lubricantes para autos, motos y otras industrias.

Cuenta con más de tres mil evaluaciones de fabricantes de autos y maquinaria a motor de diversos sectores, quienes han aprobado sus requerimientos.