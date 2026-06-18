Quaker State y el diseñador Anuar Layón, conocido por las chamarras con la icónica frase “Mexico Is The Shit”, unen fuerzas para convertir la moda en una expresión de identidad cultural con una colección exclusiva de tres jerseys que enaltece el Diseño Mexicano.

La propuesta integra elementos visuales de la marca con símbolos del imaginario colectivo de México, celebrando el origen, la creatividad y la expresión individual en piezas disponibles en manga corta y manga larga.

Quaker State colabora con Anuar Layón en tres piezas de moda urbana inspiradas en la identidad mexicana

Anuar Layón destacó que esta alianza representa la unión entre el rendimiento y la velocidad que caracterizan a la marca con la creatividad propia de la moda contemporánea.

Además, señaló que los jerseys reflejan el espíritu de una generación que encuentra en el estilo y la actitud una forma de llegar más lejos, tanto dentro como fuera de la pista.

La colección está integrada por tres diseños originales, disponibles en versiones de manga corta y manga larga, conectados por conceptos como energía, movimiento y autenticidad.

La Materia (Aceite): utiliza distintas tonalidades verdes para representar la fluidez, la transformación y la energía que impulsa cada recorrido.

La Raíz: incorpora elementos inspirados en los antepasados mexicanos, donde el rojo y el verde simbolizan identidad, historia, resistencia y orgullo por las raíces.

El Vuelo: toma como referencia al águila como símbolo de pertenencia y origen, reinterpretándola mediante un lenguaje gráfico contemporáneo.

Quaker State apuesta por la creatividad y el talento nacional

Por su parte, Berenice Escuadra, directora de Marketing y Planeación Estratégica de CS Shell & Quaker State, explicó que esta colaboración busca acercar la marca a consumidores interesados en la moda, la cultura urbana y las nuevas expresiones de identidad.

La directiva señaló que los jerseys representan energía, orgullo por las raíces mexicanas y pasión por la innovación, valores que han acompañado a Quaker State durante más de 95 años de presencia en México.

Con esta colección, la marca reafirma su compromiso con la vanguardia, la creatividad y el talento nacional, transformando elementos ligados a su historia en piezas de colección con significado propio.

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre la colección y las dinámicas para obtener alguna de estas prendas podrán consultar las redes sociales oficiales de Quaker State, donde próximamente se dará a conocer más información sobre el lanzamiento.