La marca Quaker State presentó su nueva campaña de comunicación en México, con la que busca fortalecer su cercanía con los conductores y posicionarse como aliado confiable en cada trayecto.

Con más de 95 años en el mercado nacional, Quaker State apuesta por una evolución en su mensaje, dejando atrás el enfoque exclusivamente técnico para conectar de forma más directa con las experiencias cotidianas de quienes están al volante.

Quaker State lanza nueva campaña enfocada en la confianza del conductor

La nueva plataforma de comunicación gira en torno a una idea central: ser el “copiloto” que brinda protección y tranquilidad durante cada recorrido. Este concepto busca reflejar el papel del lubricante como elemento clave, aunque muchas veces invisible, en el desempeño del vehículo.

Directivos de Quaker State señalaron que el objetivo es simplificar la conservación sobre el cuidado del motor, facilitando que los consumidores comprendan los beneficios de los productos y tomen decisiones más informadas.

Como parte del proceso creativo, la marca realizó más de 3 mil entrevistas a conductores, mecánicos y especialistas, quienes coincidieron en que la industria suele comunicarse de manera compleja, lo que dificulta el entendimiento para el usuario final.

“La categoría puede ser compleja, pero el beneficio para el conductor debe ser claro. Con esta nueva plataforma buscamos que elegir un producto sea una decisión más informada y sencilla, que brinde tranquilidad a quienes confían en nosotros” Ricardo Ibarra CEO en CS Shell & Quaker State

Quaker State apuesta por innovación y tecnología

En esta nueva etapa, Quaker State destaca su tecnología denominada “Esferas Fusion Tech”, integrada en su portafolio de lubricantes para motores a gasolina. Este desarrollo permite generar una barrera de protección que se adhiere a las superficies del motor desde el arranque, reduciendo la fricción y el desgaste, lo que se traduce en mayor durabilidad y rendimiento.

La campaña tendrá presencia en televisión, plataformas digitales y puntos de venta, con contenidos enfocados en historias reales donde la marca acompaña a los conductores en su día a día.

Quaker State evoluciona su estrategia para acercarse a consumidores (cortesía)

El lanzamiento ocurre en un contexto favorable para la industria automotriz en México, pues de acuerdo con datos del INEGI, en enero del 2026 se comercializaron más de 131 mil vehículos ligeros, lo que refleja un crecimiento anual del 8.7%.

Este panorama abre nuevas oportunidades para que la marca continúe consolidando su presencia en el mercado, respaldada por la confianza de los consumidores y su amplia disponibilidad.

Con esta campaña, Quaker State busca reafirmar su posicionamiento como un aliado esencial para millones de conductores en México, apostando por la innovación, la cercanía y la protección del motor.